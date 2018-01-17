Желание отправиться за границу побудило жителя Самарской области оплатить за электроэнергию 55 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении гражданина Т. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу топливно-энергетической компании. Задолженность энергопотребителя перед организацией составила свыше 55 тысяч рублей.После возбуждения исполнительного производства должник не только игнорировал вызовы на прием в отдел судебных приставов, но активно скрывался от работников Службы. Официально гражданин Т. трудоустроен не был, потому взыскать положенную сумму с заработной платы должника не представлялось возможным.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители вынесли в отношении мужчины постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, мужчина, желающий провести отпуск за границей, в течение 2-х часов полностью погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство в отношении него было окончено, а ограничения сняты.Напомним, с 1 октября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №229 «Об исполнительном производстве». Была увеличена пороговая сумма задолженности, с которой к должнику может применяться ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации с 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Однако, если должник не исполняет указанные в исполнительном документе требования, по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного их исполнения, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10 тысяч рублей.