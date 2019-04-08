Юные тольяттинцы из детского дома познакомились с кинологами

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Сотрудники полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти провели для ребят из подшефного детского дома познавательную экскурсию в подразделении кинологической службы.Ребята внимательно смотрели, как служебные собаки послушно выполняют задания. Сотрудники полиции рассказали про обучение животных, показали несколько оперативно-розыскных мероприятий. Под присмотром взрослых дети в игровой форме поучаствовали в дрессировке - они бросали собакам мячи, а те приносили их в зубах.«Очень приятно видеть, что ребята радуются. Все охотно тянут руки что бы погладить пушистых четвероногих», - отметил начальник ЦКС Управления МВД России по г.Тольятти Андрей Журавлев.«Счастливые улыбки детей, радость и веселый детский смех, что может быть лучше? Я очень рада, что могу, как то поучаствовать в жизни каждого из них. Пусть то время, что мы, общественники, проводим вместе с ними, останется для них лучшим воспоминанием», - отметила представитель общественного совета Татьяна Штангрет.Юрисконсульт Управления МВД России по г.Тольятти Алексей Выдренков напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на улицах города, во дворах и сети Интернет.После мероприятия сотрудники полиции организовали для ребят чаепитие, сообщает облМВД.