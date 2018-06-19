Яндекс.Деньги выяснили, сколько тратят в среднем за раз жители Самары за границей
19 июня 2018 10:10
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Для этого аналитики сервиса изучили офлайн- и онлайн-платежи горожан с карт Яндекс.Денег World Mastercard. Всего к весне 2018 года пользователи оформили около 800 тысяч таких карт.
За год количество самарцев, которые расплачиваются с карт Яндекс.Денег на зарубежных сайтах и офлайновых торговых площадках, выросло в 2,4 раза. Число таких платежей увеличилось в 2 раза, средний чек — с 1200 до 1270 рублей.
Больше всего в среднем за раз жители Самары тратят в странах Европы — 1340 рублей. Их средний чек в странах Азии составляет 620 рублей, Южной Америки — 600 рублей, Северной Америки — 480 рублей, СНГ — 420 рублей.
Если смотреть по конкретным странам, больше всего в среднем за раз самарцы тратят в Чехии, Эстонии и Великобритании — 2620 рублей, 2060 рублей и 1590 рублей соответственно. В топ-5 стран с самыми большими средними чеками входят также Германия (1230 рублей) и Китай (1000 рублей).
Пластиковые карты Яндекс.Денег позволяют не только оплачивать покупки за границей, но и снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков по всему миру. Для такого снятия карточка должна быть именной, а электронный кошелёк, с которым у карты общий баланс, — полностью идентифицированным. В месяц пользователи могут снять без комиссии до 10 тысяч рублей. Положить деньги на карточку можно на сайте и в мобильном приложении сервиса, а также в точках приёма наличных — например, в Сбербанке, Евросети, Связном.
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