Выставка в Самарской областной библиотеке к 100-летию Гражданской войны расскажет об альтернативах Советской власти
2 октября 2018 09:01
51
3 октября в 15:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие выставки всероссийского масштаба «Альтернативы Советской власти», посвященной 100-летию Гражданской войны в России.
Выставка организована Государственной публичной исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» (г. Москва) с участием Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Документы свидетельствуют, что война шла не только между белыми и красными. Выставка покажет, насколько широк был спектр политических и общественных сил, противостоявших друг другу в ходе Гражданской войны. Это созданный эсэрами Комуч, повстанцы под руководством батьки Махно, Комитет освобождения Черноморья, боровшийся и с белыми, и с красными.
В основе экспозиции – фотодокументы и листовки времен Гражданской войны из фондов Центра социально-политической истории – филиала ГПИБ России, многие из которых экспонируются впервые.
Региональный контент выставки – экспозиция «Эпоха Комуча» расскажет о событиях 1918 года, когда в Самаре к власти пришел Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), провозгласивший своей целью создание Российской федеративной демократической республики.
На выставке будут представлены книги, посвященные Комучу, копии документов из фондов Центрального государственного архива Самарской области, уникальные сборники документов «Приказы Комитета членов Учредительного собрания» и «Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». В составе экспозиции можно будет увидеть воспоминания деятелей Комуча, материалы периодической печати и редкие издания тех лет.
Главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный отмечает: «С 8 июня по 7 октября 1918 года столица губернии была центром демократических сил страны. В этот период в Самаре были сформированы ведомства (министерства), организована Народная армия, открыт университет, восстановлены демократические свободы – слова, печати, собраний... Это событие широко освещалось в центральной прессе, ему посвящались книги, кинофильмы. И в год 100-летия мимо этого факта пройти невозможно».
Выставка продлится до 18 ноября 2018 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 октября 2018 09:01
Выставка продлится до 18 ноября. Социум
31
1 октября 2018 23:15
При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины. Социум
266
1 октября 2018 21:07
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были... Социум
255
Здравоохранение
1 октября 2018 17:17
Всех желающих студентов и жителей города приглашают присоединиться к донорскому движению и сдать кровь. Здравоохранение
136
1 октября 2018 17:09
28 сентября в Москве прошло подведение итогов и церемония награждения лауреатов и победителей VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови... Здравоохранение
159
1 октября 2018 11:03
Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 720 тысяч пожилых людей. Здравоохранение
156
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
441
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
252
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1153
Туризм
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
608
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
225
26 сентября 2018 10:16
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
275
Образование
30 сентября 2018 21:48
Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае. Образование
701
30 сентября 2018 10:22
Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц. Образование
415
29 сентября 2018 12:07
Вручение аттестатов по новым правилам может произойти уже в 2019 году. Образование
352
Культура
1 октября 2018 13:12
Всего на конкурс было представлено 23 работы из 15 муниципальных образований области. Культура
146
28 сентября 2018 10:14
Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, посвященного 75-летию коллектива. Культура
198
27 сентября 2018 13:25
Самарские художники и поэзия Михаила Анищенко - в новом выставочном проекте. Культура
295
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
380
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1361
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1615
Видео
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
235
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
715
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15669
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
749
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
974
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
907
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
902
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
953
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1983
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1416
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1570
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1528
Мероприятия