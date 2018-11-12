Выставка «Всё это важно» и открытые лекции о семейных ценностях пройдут в Самаре

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13 ноября в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) откроется межрегиональная выставка «Всё это важно».Выставка раскрывает тему семьи, традиций, нравственных устоев, которые оказывают влияние на формирование нового поколения. Это художественный взгляд на семейные ценности со стороны и, в то же время, выраженные в образе чувства к близким людям. В произведениях разных направлений и жанров свои представления о семье демонстрируют молодые художники и мастера старшего поколения.Авторы работ – двенадцать художников из трех городов: Наталья Сюзева (Пенза), Людмила Кузнецова (Пенза), Вячеслав Бакумов (Самара), Максим Рассказов (Самара), Наталья Шепелева (Самара), Юрий Филиппов (Самара), Игорь Панов (Тольятти), Дмитрий Анчуков (Тольятти), Евгений Уткин (Тольятти), Асия Петрова (Тольятти), Алексей Зуев (Тольятти), Вероника Мисникова (Тольятти). В экспозицию также войдут фотографии из семейных архивов.Партнерами проекта выступают специалисты АНО «Студия «Психея» и Самарского регионального отделения общественной организации «Самарское балинтовское общество» (СБО), которые проведут открытые лекции, посвященные семейным и общечеловеческим ценностям. Психологи, педагоги, врачи, психотерапевты, психоаналитики поделятся опытом наблюдения за жизнью разных людей, своими размышлениями о семье, а также поговорят о роли художника в трансляции семейных ценностей, предложат трактовку увиденных на выставке работ.Посетителей выставки галереи «Новое пространство» приглашают дополнить художественное созерцание разговором o важном – о близких людях, о любви и дружбе, сестринских и супружеских отношениях, o детях и родителях, o бабушках и дедушках, o мужском и женском и, конечно же, о нас самих.«Всё это важно» завершает проект «Семейные ценности», в который также вошли выставки «Определение» из цикла «Династии» (2017) и «По законам художественного жанра» (2018), где поднималась тема передачи семейных ценностей и профессиональных навыков у творческих людей (16+).