Выставка «Шарм-Profi весна» снова пройдет в Самаре

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Свыше 300 косметических брендов и 70 экспонентов со всей России и мира всего на 4 дня встретятся на одной площадке «Экспо-Волги». К вашим услугам новинки компаний, профессионалы расскажут о трендах сферы красоты и ухода. Вы можете оценить «здесь и сейчас» любое средство или процедуру.Деловая Программа весны богата бизнес-мероприятиями:Продвижение beauty-аккаунта в Instagram, мастер-классы по косметологии, мероприятия по ногтевому сервису.Гостей ждут 14-17 марта на выставке «Шарм Profi весна» в г. Самара, ул. Мичурина 23 АСтоимость входа 200 рублей.12+