Выставка «Промышленный салон. Металлообработка» в Самаре открыла свои двери в 17-й раз

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В канун Дня машиностроителей в ВК «Экспо-Волга» начала работу 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». В торжественной церемонии открытия приняли участие врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, первый заместитель Председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Анатолий Афанасьев и член Общественной палаты Самарской области Константин Титов.Глава регионального минпрома от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил памятные награды заслуженным работникам.«Сложно переоценить вклад машиностроителей в те достижения, которые есть у Самарской области. Также важно понимать, что подобные мероприятия позволяют нам определить, в каких направлениях осуществлять технологический прорыв. Наш регион в ближайшие годы должен стать лидером промышленного производства России», – подчеркнул врио министра.Выставка «Промышленный салон. Металлообработка» объединила на своей площадке более полусотни крупнейших компаний, в том числе и зарубежных предприятий. На протяжении трех дней посетители смогут познакомиться с продукцией компаний «GALIKA AG», «Anaj», «Балт-Систем», «Вебер Комеханикс Поволжье», «КР Пром», «ТТК Каммаркет», «КЕВ-РУС», «Штрай», «СЕФ-Евродрайф», «Хоффман» и др.«Замечательно, что профессиональный праздник открывается выставкой, где представлены и зарубежные, и отечественные компании. Это позволит обмениваться опытом. За последний год у нас наметился особый тренд в развитии машиностроения. Он удачно вписывается в Стратегию развития Самарской области», – подчеркнул Константин Титов.На площадке выставки пройдет ряд встреч, в рамках которых будут заключены важные соглашения о партнерстве, сотрудничестве и развитии производств. Одним из новшеств выставочной экспозиции станет презентация литейного оборудования: компания «АвтоЛитМаш» представит новый станок собственной разработки.«Проект «Промышленный салон. Металлообработка» полностью выполняет свою задачу. Здесь мы видим новые разработки, новые образцы оборудования, готовые изделия. Особое значение в достижении целей имеет объединение усилий министерства промышленности и технологий Самарской области, Союза машиностроителей и ВК «Экспо-Волга». Отдельное внимание мы уделяем теме подготовки кадров для отрасли машиностроения. Такой подход позволяет комплексно оценить состояние сферы, идет на пользу всем сторонам», – отметил Анатолий Афанасьев.Впереди у участников выставки насыщенная деловая программа, главные темы которой – это актуальные вопросы отрасли. Задача конференций и встреч – выработать реальные решения для улучшения работы машиностроительного комплекса губернии, сообщает пресс-служба облправительства.