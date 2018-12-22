Выработана "дорожная карта" решения проблемы дачников поселка Прибрежный

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По инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна 21 декабря состоялось историческое совещание в Федеральном агентстве лесного хозяйства России (Рослесхоз), на котором была выработана и согласована со всеми заинтересованными сторонами «дорожная карта» выхода из правовой коллизии, заложниками которой оказались тысячи дачников поселка Прибрежный. А самое главное, определен срок ее решения – 1 июня 2019 года.Ране Александр Хинштейн провел совместное совещание с дачниками пос. Прибрежный и пообещал принять действенные меры решения этой затяжной проблемы.На совещании в присутствии заместителя руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой собрались как представители дачников – Виталий Козаков и Ольга Орлова (СРО «Сад»), так и представители органов власти г.о. Самара – руководитель Департамента градостроительства г.о. Самара Шанов Сергей Николаевич, Мельников Павел Сергеевич -заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области - руководитель департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и Елена Владимировна Ефремова- руководитель Управления лесного планирования министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.В ходе более чем полуторачасового напряженного обсуждения было детально рассмотрено 3 варианта выхода из правовой коллизии. Заместителю руководителя Рослесхоза А.Винокуровой были представлены карты местности, юридические прецеденты решения подобных спорных ситуаций, были выслушаны мнения всех заинтересованных сторон, выявлены некоторые правовые нюансы, о которых не знали дачники, но самое главное, итогом работы стала выработка детальной "дорожной карты" перевода участков в категорию земель сельскохозяйственного назначения, которая наконец даст возможность дачникам оформить их участки. В "дорожной карте" были прописаны все юридические и организационные этапы, сроки и ответственные лица. Протокол совещания будет официально опубликован уже 24 декабря 2018 года на сайте ведомства и станет основой для реальных действий, сообщается на сайте Хинштейна."Речь почти о тысяче семей, получивших в советское время участки от предприятий. Лесная амнистия здесь, увы, не применима: не хватает необходимых документов. Найдённый сегодня алгоритм позволяет расшить проблему окончательно", - написала вчера депутат в своем твиттере. По его словам, к 1.06.2019 все участки дачников должны быть переведены из лесного фонда в земли с/х назначения. Это позволит людям оформить свои участки в собственность.