Выход на лёд на реке Волга до сих пор остаётся небезопасным
24 декабря 2018 10:00
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Специалисты ГО и ЧС сообщают, что выход на лёд на реке Волга до сих пор остаётся небезопасным. На акватории реки обнаружены промоины.
Сообщается, что на Волге лед до сих пор не окреп до безопасной для пешеходов толщины. В некоторых местах на реке были обнаружены промоины. Специалисты говорят, что из-за отсутствия сильных морозов лёд в настоящее время на Волге неоднородный и местами не превышает и 5 сантиметров.
- Желательно, чтобы сильные морозы несколько дней постояли, чтобы лёд стал безопасным, - убеждены специалисты.
В свою очередь, малые реки в Сызрани встали окончательно, и толщина позволяет находиться на льду уже группе человек. Толщина ледового покрова на Сызранке уже достигает 10 и более сантиметров. Это стало отличным подспорьем к предстоящему соревнованию рыбаков в Сызрани: напомним, в городе прошел Кубок Самарской области по подледной рыбалке.
Однако на реке Сызранке в Новоспасском районе сохраняется ледостав с полыньями, и выходить на лёд в этом районе крайне опасно.
Безопасной толщиной льда для подледной рыбалки по-прежнему считается не менее 10 сантиметров, для езды на снегоходах – не менее 12 сантиметров, для езды на автомобиле – 20-30 сантиметров, пишет КТВ-Луч.
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