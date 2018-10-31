Выездные презентации цифрового эфирного телевидения в Самарской области продлятся до середины декабря
31 октября 2018 09:47
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29 октября специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области провели в Сызранском районе разъясняющий семинар о переходе на цифровой формат телевизионного вещания и предстоящем сокращении аналогового телевещания.
В мероприятии приняли участие работники администрации Сызранского района, представители депутатского корпуса, главы 13 сельских и 2 городских поселений района, социальные работники, руководители крупных предприятий, представители общественных организаций и активные жители муниципального района Сызранский.
По словам и.о. главы администрации Сызранского района Виктории Кузнецовой, открывшей семинар, «цифровое телевидение – это новый шаг в истории муниципальных районов, сел, благодаря приходу цифрового эфирного телевидения устраняется информационное неравенство. Жители региона, вне зависимости от удаленности населенного пункта, получают равный доступ к многопрограммному качественному телевидению. До цифровизации населению районов области было доступно 3-5 аналоговых программ телевидения, в то время, как в крупных городах – Самаре и Тольятти- их 15-16».
Специалисты «Самарского ОРТПЦ» рассказали участникам встречи об особенностях приема цифрового эфирного телевидения, дали рекомендации по выбору, способам подключения и настройке оборудования, ответили на интересующие вопросы.
В своем выступлении начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова объяснила: «Эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей радиотелевизионной станцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может принять этот сигнал с помощью телевизионной приемной антенны. Цифровое эфирное вещание ведется на дециметровых (ДМВ/UHF) волнах мультиплексами (пакетами телепрограмм). В качестве формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Для уверенного приема программ «цифры» необходимо подсоединить телевизор к индивидуальной или коллективной наружной антенне дециметрового диапазона, направленной на ближайшую радиотелевизионную передающую станцию. Современные телевизоры последние 5 лет производятся с поддержкой стандарта DVB-T2. Если у кого-то телевизор старого поколения, покупать новый не обязательно: к нему достаточно приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2. Затем телевизионным пультом осуществить ручной поиск или автопоиск цифровых телеканалов».
На мероприятии акцентировалось внимание присутствующих на том, что с января федеральные телеканалы, входящие в состав цифровых пакетов, планируют отключение аналогового телевещания в населенных пунктах с населением численностью менее 100 тыс. чел. Чтобы отключение «аналога» прошло незаметно, телезрителям нужно заблаговременно перейти на «цифру».
Участники встречи получили от специалистов «Самарского ОРТПЦ» методические материалы «Как подключить цифровое эфирное ТВ», разработанные РТРС.
Презентация цифрового телевидения продолжилась в сельском поселении Старая Рачейка и завершилась подключением новых телезрителей, сообщает пресс-служба облправительства.
Следующий разъясняющий семинар по «цифре» состоится в Безенчукском районе 13 ноября. Продлятся выездные встречи по цифровому телевещанию в муниципалитетах области до середины декабря.
Программы цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) являются каналами свободного доступа и транслируются в эфире без абонентской платы.
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) осуществляет трансляцию двух мультиплексов ЦЭТВ в стандарте цифрового телевещания DVB-T2.
Первый мультиплекс (пакет телепрограмам) транслируется на всей территории Самарской области: Первый канал, Россия 1 (с региональным вещанием ГТРК «Самара»), Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия 24 (с региональным вещанием ГТРК «Самара»), Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также «Радио России» (с региональным вещанием ГТРК «Самара»), Радио «Маяк» и «Вести ФM». Состав программ первого мультиплекса определен Указом Президента РФ.
Второй мультиплекс (пакет телепрограмм) транслируется по решению вещательных компаний пока в крупных городах области Самара, Сызрань, Жигулевск (Тольятти), Чапаевск: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Состав программ второго мультиплекса сформирован решениями Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
К концу 2018 года вещание программ второго мультиплекса будет повсеместным.
По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания следует обращаться в Единый информационный центр РТРС по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 220 20 02.
Фото pixabay.com
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