Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сызрани под землю провалилась колонка
В Сызрани под землю провалилась колонка
Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая
Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая
Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
В мае продажи автомобилей в РФ выросли еще на 18%
В мае продажи автомобилей в РФ выросли еще на 18%
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Перед прямой линией россияне отправили Путину больше 1,7 миллиона вопросов
Перед прямой линией россияне отправили Путину больше 1,7 миллиона вопросов
В Самарской области состоится финал игры
В Самарской области состоится финал игры "Зарница" среди школьников
сегодня  Четверг, 7 июня, 13:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/06:
USD 62.01
0.03
EUR 72.86
0.35
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Вступила в силу Инструкция по безопасному использованию газа

7 июня 2018 09:43
Вступила в силу Инструкция по безопасному использованию газа
Установлены также и требования к управляющим компаниям.

Правительством Российской Федерации утверждена Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Инструкцией установлены лица, ответственные за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования. Таким образом, в отношении ВДГО в домовладении ответственными являются собственники (пользователи) домовладений, а в отношении ВКГО - собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.

Нормативным документом установлена также обязанность специализированной организации проводить первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО. Согласно закону, плата за проведение первичного инструктажа не взимается. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа. Собственник или его представитель, прошедший первичный или повторный инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним.

Собственник обязан обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и ВКГО в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию, а также приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Установлен и регламент действий при обнаружении утечки газа. В таком случае необходимо немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием, перекрыть запорную арматуру, обеспечить проветривание помещения, не использовать электрические приборы, не зажигать огонь, не курить, принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить соседей, покинуть помещение и сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации.

Установлены также и требования к управляющим компаниям, пишет "Самарское обозрение".


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 июня 2018  12:29
Стали известны самые популярные у жителей Самары футболисты
Стали известны самые популярные у жителей Самары футболисты
Перед ЧМ-2018 аналитики Яндекса решили узнать, кто из российских и иностранных игроков пользуется особенной популярностью в поиске. Социум
0
7 июня 2018  11:12
В Самаре могут запретить шуметь по утрам в выходные дни
В Самаре могут запретить шуметь по утрам в выходные дни
С такой инициативой выступили сторонки партии ЛДПР. Социум
0
7 июня 2018  10:59
Самарский зоопарк приглашает всех любителей природы на веселую и интересную экскурсию
Самарский зоопарк приглашает всех любителей природы на веселую и интересную экскурсию
Продолжительность экскурсии 1 час по всей территории зоопарка. Социум
0
Весь список

Здравоохранение
5 июня 2018  15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты Самарского областного кардиодиспансера проведут прием жителей Тольятти
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.   Здравоохранение
0
5 июня 2018  13:44
Гериатрическая бригада отправляется в Сызрань Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Гериатрическая бригада отправляется в Сызрань
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Здравоохранение
0
4 июня 2018  19:24
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Сызрани
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.   Здравоохранение
0
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
153
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
134
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
182
Весь список
Туризм
7 июня 2018  10:48
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018  10:18
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018  13:47
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
В Самаре пройдет 5-ый специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2018»
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Весь список
Образование
7 июня 2018  12:45
В Самарской области состоится финал игры
В Самарской области состоится финал игры "Зарница" среди школьников
В этом году победителями зональных соревнований стали 13 команд. Образование
0
7 июня 2018  08:13
Всего в списке оказались 27 российских университета, что на три больше, чем в 2017 году.
МГУ занял 90-е место в международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings
Всего в списке оказались 27 российских университета, что на три больше, чем в 2017 году.    Образование
0
7 июня 2018  07:01
Направление подготовки «Политология» должно появиться в Самарском университете
Направление подготовки «Политология» должно появиться в Самарском университете
  Образование
0
Весь список

Культура
7 июня 2018  12:11
В Самарской области завершилась Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета
В Самарской области завершилась Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета
В этом году мероприятие проходило в городах Самара и Новокуйбышевск. Культура
0
6 июня 2018  20:36
Эту награду называют также балетным «Оскаром».
Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» за балет «Нуреев»
Эту награду называют также балетным «Оскаром».   Культура
0
6 июня 2018  12:57
День русского языка отмечается ежегодно в день рождения А.С.Пушкина, 6 июня
День русского языка отмечается ежегодно в день рождения А.С.Пушкина, 6 июня
Дмитрий Медведев поздравил сограждан с праздником. Культура
0
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
694
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
945
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
Жители Самары помогли приюту «Ровесник»
Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин приедет в Самару
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда