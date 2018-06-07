Вступила в силу Инструкция по безопасному использованию газа
7 июня 2018 09:43
Правительством Российской Федерации утверждена Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Инструкцией установлены лица, ответственные за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования. Таким образом, в отношении ВДГО в домовладении ответственными являются собственники (пользователи) домовладений, а в отношении ВКГО - собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.
Нормативным документом установлена также обязанность специализированной организации проводить первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО. Согласно закону, плата за проведение первичного инструктажа не взимается. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа. Собственник или его представитель, прошедший первичный или повторный инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним.
Собственник обязан обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и ВКГО в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию, а также приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Установлен и регламент действий при обнаружении утечки газа. В таком случае необходимо немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием, перекрыть запорную арматуру, обеспечить проветривание помещения, не использовать электрические приборы, не зажигать огонь, не курить, принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить соседей, покинуть помещение и сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации.
Установлены также и требования к управляющим компаниям, пишет "Самарское обозрение".
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