Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого 25 июля пройдет в Самаре

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«Центр-музей В. Высоцкого» г. Самары приглашает на XVII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. 21 июля регата стартовала в Тольятти в среду, 25 июля гонка среди крейсерских яхт на короткие дистанции (2,5 морские мили) состоится в акватории Волги напротив набережной Самары. Старт гонки намечен на 17:00. В соревнованиях примут участие более 20 самарских экипажей, а также команды из Тольятти и Сызрани. Будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России, Переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары, также денежные призы.Согласно календарю соревнований фестиваль-регата с 18 по 25 июля проходит в пяти городах России: Самаре, Тольятти, Владивостоке, Сочи, Санкт-Петербурге.Это ярчайшее событие в мире парусного сорта объединяет сотни людей по всей стране. Идея создания регаты принадлежит Всеволоду Ханчину – мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану. В 60-ых годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами клуба ГМК-62 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет он являлся президентом «Центра-музея В. Высоцкого» в Самаре.Важно отметить, регата проходит в год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого.15:00 запланировано возложение цветов к памятнику барду на ул. Молодогвардейская, д. 222.15:45 сбор у пристани «Осипенко»16:00 переправа к месту проведения регаты17:00 старт гонки21:00 возвращение в СамаруВсероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого проходит при поддержке Правительства Самарской области и Администрации Самары, сообщает пресс-служба горадминистрации.