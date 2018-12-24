Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год
24 декабря 2018 13:43
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Врачи рассказали, какие рекомендации следует соблюдать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января. Главное — соблюдать меру, не смешивать напитки и не налегать на жирную пищу. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Самый простой совет — не пить совсем. Ведь залог отличного настроения и весёлого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми, — говорит кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.
Для тех же, кто не представляет себе Новый год без хотя бы одного бокала игристого, Шастина советует ни в коем случае не начинать проводы старого года с самого утра 31-го числа. А за несколько часов до застолья рекомендует хорошо поесть. Помнить про еду нужно и во время праздника: и не только закуски — есть нужно плотно.
Врач также советует выбрать себе один напиток на вечер и не смешивать его с другими. Особенно болезненным наутро может оказаться смешивание алкоголя из зерновых спиртов с виноградным или фруктовым. Также крайне скверные последствия для организма приносят и крепкие напитки, разбавленные газировкой.
Кроме того, в крепкий алкоголь стоит добавлять лёд — так вы выпьете больше жидкости, а сухие вина можно вовсе разбавлять водой. Ну и конечно, покупать напитки стоит только в проверенных магазинах.
Также, по словам медика, точно не стоит перед посиделками активно поедать жирную пищу или масло, равно как и не следует пытаться "проветриться" на холоде после праздника. Это только усугубит ситуацию. В конце врач напомнила, что застолье — это не соревнование и доза алкоголя у каждого человека своя, пишет Лайф.
pixabay.com
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