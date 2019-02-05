Волонтеры из Самарской области могут стать «Послами Победы»

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Стартовал конкурс «Послы Победы. Москва» по отбору волонтеров для сопровождения парада на Красной площади, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. На конкурсе выберут 100 волонтеров со всей страны, которые будут помогать в организации главного парада страны.В 2019 году конкурс будет проводиться в 2 этапа. На первом этапе необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф и написать на личной странице в одной из социальных сетей – Вконтакте или Instagram – пост с ответом на вопрос: «Почему именно я должен стать победителем конкурса «Послы победы»?». В посте обязательно нужно отметить группу vk.vom/vsezapobedu и добавить хештеги #ПослыПобеды и #ВолонтерыПобеды. Первый этап пройдет до 4 марта 2019 года.На втором этапе будет проведено собеседование с волонтерами, прошедшими первый этап отбора. Всего будет выбрано 100 волонтеров со всей страны, которые и будут сопровождать Парад Победы на Красной площади 9 мая и народное шествие «Бессмертный полк».«Волонтёры Самарской области всегда активно участвуют в конкурсе. В прошлые годы наш регион на Параде Победы в Москве представляли Елена Недялкова, Георгий Миронов, Дарья Сафронова, Дмитрий Горенков, Айгуль Минастинова. Это очень важно и для волонтёров, и для ветеранов. Участие Параде Победы – это большая честь для молодых людей, это возможность не словом, а делом сказать спасибо людям, которые изменили ход истории, которые своим подвигом избавили мир от фашизма» - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) и ВОД «Волонтеры Победы».