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Новости /  Общество /  Социум  

«Волонтерский старт» - новая школа добровольчества в Самаре

1 апреля 2019 13:35
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«Волонтерский старт» - новая школа добровольчества в Самаре
Весь апрель участников школы будут знакомить с основными направлениями волонтерской деятельности.

2 апреля в 16:00 на базе Самарского Дома молодежи (проспект Ленина, 3) откроется бесплатная обучающая школа для волонтеров. Первая лекция посвящена основам добровольчества – как получить волонтерскую книжку, как попасть на интересное мероприятие и как проявить себя с наилучшей стороны.

Весь апрель участников школы будут знакомить с основными направлениями волонтерской деятельности: с социальным, событийным, экологическим и патриотическим. Занятия будут вести опытные волонтеры и тим-лидеры Самарского Дома молодёжи. Всего планируется обучить более 50 человек – студентов ссузов и школьников, которые в будущем планируют связать свою жизнь с добровольчеством.
Мария Журба, начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения СДМ: «Мы впервые делаем мероприятие такого формата: в качестве лекторов выступят обычные ребята, которые когда-то тоже начинали в добровольчестве с нуля. «Волонтерский старт» - это полноценная школа с домашними заданиями и практикой, это возможность для каждого участника разобраться, каково это – быть волонтером. Мы надеемся, что этот опыт станет отправной точкой для волонтеров-новичков, что они вдохновятся и будут более уверенно чувствовать себя на своих первых мероприятиях».
Мероприятие проводится в рамках деятельности Городского волонтёрского центра г.о. Самара на базе МБУ г.о. Самара «СДМ» с целью создания открытой и эффективной площадки для поддержки волонтёрского движения в молодёжной среде.
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