Военные ЦВО начали подготовку к Параду Победы в Самаре
14 марта 2019 12:47
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Воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области, приступили к подготовке к военному параду в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева в Самаре.
Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений: отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, а уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих Центрального военного округа и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов.
Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колон.
Всего в День Победы на территории Центрального военного округа пройдут три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также более 50 торжественных шествий – в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. В них примут участие около 40 тысяч человек и около 500 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
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