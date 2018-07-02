Во время рейда с ГИМС на воде приставы Сызрани нашли 27 должников

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В разгар летних отпусков работники отделов судебных приставов № 1 и 2 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» вышли в речной рейд по нарушителям-должникам.В результате сотрудниками ведомств было остановлено 44 суда. Судебные приставы-исполнители проверили их владельцев и пассажиров по базе данных Служб на наличие долгов. Оказалось, что во время не оплатили штрафы ГИБДД и налоги 27 граждан. В отношении них возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 230 тысяч рублей. Так, двоим мужчинам, задолжавшим государству 115 и 91 тысячу рублей, были вручены требования об оплате имеющейся задолженности по налогам. Получившие предупреждения граждане в скором времени явились на прием к судебному приставу-исполнителю и полностью погасили свои задолженности и назначенный исполнительский сбор на общую сумму в 212,5 тысяч рублей.Всего по итогам рейда было окончено 21 исполнительное производство на общую сумму свыше 224 тысячи рублей. Гражданам были вручены листовки, информирующие о работе «Банка данных исполнительных производств» и даны ответы на интересующие вопросы, касающиеся работы Службы.Подобные рейды будут проходить до середины сентября.