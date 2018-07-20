Во время ЧМ больше всех заработали маркетологи, охранники и студенты
20 июля 2018 10:44
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Эксперты «Avito Работа» проанализировали рынок труда в период Чемпионата мира по футболу и составили рейтинг наиболее популярных профессий. Больше всего удалось заработать маркетологам, охранникам, соискателям без опыта работы и студентам. Две последние группы профессий, а также сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса оказались к тому же самыми востребованными.
Чемпионат мира по футболу потребовал масштабных инвестиций (около 700 млрд. рублей) в организацию турнира, обновления спортивной и туристической инфраструктуры, а также создания новых объектов. Подготовка к мундиалю создала дополнительные рабочие места, связанные с охраной спортивных арен и других объектов и обслуживанием огромного потока болельщиков, в том числе 700 тысяч иностранцев.
Наибольшее число вакансий, связанных с Чемпионатом мира по футболу, пришлось на первую половину июня, двухнедельный период активной подготовки к турниру. Второй пик числа размещенных на Avito вакансий наблюдается 25 и 26 июня: несмотря на поражение от Уругвая в это время, сборная России обеспечила себе выход в плей-офф. Таким образом, у работодателей появилась причина рассчитывать на интерес россиян к патриотической атрибутике и очередную волну активности болельщиков – в ритейле, сфере сервиса и туризма. К тому же, к середине чемпионата работодатели ощутили нехватку ресурсов и начали активно нанимать дополнительных сотрудников, чтобы справляться с большим наплывом туристов. К концу турнира предложение таких вакансий снизилось на 89% по отношению к 1 июня.
Эксперты Avito проанализировали и поведение соискателей: жители 11 городов, принимающих чемпионат, с удовольствием воспользовались возможностью подработки в период его проведения. Интерес соискателей к вакансиям в целом повторяет динамику предложения. Так, максимум спроса зафиксирован 7 июня, после чего он идет на спад. Подъем интереса соискателей зафиксирован 25 и 26 июня (как и предложение) – 87% по отношению к началу лета. Очевидно, что соискатели также были воодушевлены патриотическим подъемом и возможностью дополнительно заработать. К финалу Чемпионата спрос соискателей упал на 82%.
Самыми востребованными в период подготовки и проведения ЧМ по футболу стали охранники – на эту категорию пришлась почти половина вакансий, размещенных на «Avito Работа». Также работодатели часто искали студентов и сотрудников без опыта (24%), а также работников гостинично-ресторанного сектора (11%) и транспортно-логистической сферы (10%).
Среди соискателей наиболее востребованными вакансиями оказались сферы «Охрана, безопасность», «ЖКХ, эксплуатация», а также «Без опыта, студенты» и «Транспорт и логистика».
Наиболее ликвидными (отношение спроса к одному объявлению) группами профессий стали: «ЖКХ», «Транспорт и логистика», а также «Охрана, безопасность».
Как менялись зарплаты
В динамике зарплат по вакансиям с указанием Чемпионата мира по футболу пик пришелся на окончание турнира: среднее значение 14 июля – 17 316 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован 28 и 29 июня – 9 138 рублей. В финале ЧМ средняя зарплата снизилась на 6% по сравнению с 1 июня (14 997 рублей).
Самыми высокооплачиваемыми стали специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (45 000 рублей), охранники (23 737 рублей), а также работники без опыта и студенты (22 466 рублей). Максимальная зарплата по вакансиям с указанием ЧМ снизилась к концу чемпионата на 40% −с 75 000 до 45 000 рублей.
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