Во Дворце культуры железнодорожников состоялся урок безопасности для школьников Самары

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В Самаре сотрудники Куйбышевской магистрали совместно с сотрудниками Средневолжского управления транспортной полиции провели открытый урок по безопасности для учащихся старших классов школы №134 и самарского колледжа железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова, направленный на предупреждение травмирования несовершеннолетних в зоне движения поездов.Особенностью данного мероприятия стало выступление нескольких сотрудников магистрали, которые лично принимали участие в спасении пострадавших в этом году детей на объектах инфраструктуры. Например, бригадир пути Денис Лаптев спас 13-летнюю девочку, которая пыталась сделать селфи с железнодорожного моста, перелезла через ограждение моста и упала на контактный провод. Благодаря оперативным и грамотным действиям железнодорожников девочка осталась жива. Ребятам показали реальные кадры с места происшествия, рассказали о правилах безопасного поведения на железнодорожных объектах, показали видеофильмы о безопасности и раздали красочные буклеты. Внимание детей было обращено на соблюдение простых, но важных для сохранения жизни и здоровья правил поведения при нахождении на территории железной дороги.Работа в таком формате позволила в интересной форме донести до всех присутствующих информацию о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Также для старшеклассников и студентов колледжа провели викторину по безопасности, состоящей из таких вопросов как «Какой звуковой сигнал подает машинист перед отправлением поезда?», «Что делать, если увидели на земле оборванный провод?» и др.Куйбышевская железная дорога еще раз обращается к педагогам школ и родителям с просьбой провести с детьми и подростками профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге и о необходимости неукоснительного их соблюдения.