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Власти прокомментировали возможность возврата в Самару московского времени

26 декабря 2018 11:56
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Власти прокомментировали возможность возврата в Самару московского времени
Жители региона в большинстве довольны существующим временем.

В минэкономразвития Самарской области ответили на вопрос одного из жителей Самары о том, планируется ли возвращать в регион "московское время", пишет Самру.ру.

Напомним, в московском часовом поясе Самара жила с 2010 по 2014 годы, однако затем, после многочисленных жалоб жителей на слишком ранние рассветы и закаты, "самарское время" вернулось (московское плюс один час).

"Применение в 2010-2014 гг. в регионе московского времени негативно воспринималось большинством населения в связи с сокращением светлого времени суток во второй половине дня и слишком ранним рассветом. После восстановления в Самарской области МСК+1 обращения граждан по вопросу времяисчисления практически прекратились, что свидетельствует об удовлетворенности большинства населения существующим положением. Вопрос о переводе Самарской области на московское время в настоящее время не актуален", - прокомментировали в министерстве.

Отметим, что сейчас "самарское время" всё же не совсем то, что было в регионе раньше. "Прежнее" оно только в зимний период, в теплое же время года рассветы и закаты в Самаре наступают на час раньше, чем до 2010 года - в связи с отменой в России сезонного перехода на "зимнее" и "летнее" время.


pixabay.com
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