Власти прокомментировали возможность возврата в Самару московского времени
26 декабря 2018 11:56
14
В минэкономразвития Самарской области ответили на вопрос одного из жителей Самары о том, планируется ли возвращать в регион "московское время", пишет Самру.ру.
Напомним, в московском часовом поясе Самара жила с 2010 по 2014 годы, однако затем, после многочисленных жалоб жителей на слишком ранние рассветы и закаты, "самарское время" вернулось (московское плюс один час).
"Применение в 2010-2014 гг. в регионе московского времени негативно воспринималось большинством населения в связи с сокращением светлого времени суток во второй половине дня и слишком ранним рассветом. После восстановления в Самарской области МСК+1 обращения граждан по вопросу времяисчисления практически прекратились, что свидетельствует об удовлетворенности большинства населения существующим положением. Вопрос о переводе Самарской области на московское время в настоящее время не актуален", - прокомментировали в министерстве.
Отметим, что сейчас "самарское время" всё же не совсем то, что было в регионе раньше. "Прежнее" оно только в зимний период, в теплое же время года рассветы и закаты в Самаре наступают на час раньше, чем до 2010 года - в связи с отменой в России сезонного перехода на "зимнее" и "летнее" время.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 декабря 2018 12:00
А в 14% случаев сотрудники Самарской области играют в «Тайного Санту». Социум
0
26 декабря 2018 11:56
Жители региона в большинстве довольны существующим временем. Социум
9
26 декабря 2018 10:35
Всего в городе в этом году установили 36 новых светящихся арт-объектов. Социум
79
Здравоохранение
25 декабря 2018 14:31
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их... Здравоохранение
240
25 декабря 2018 13:19
Речь идет о гражданах от 40 до 60 лет. Здравоохранение
328
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
263
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
64
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
173
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
203
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
225
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
361
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
658
Образование
25 декабря 2018 12:49
Он приступит к работе с 9 января. Образование
199
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
236
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
869
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
268
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
288
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
256
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
259
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
506
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
751
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2840
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
252
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
302
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1916
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
762
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1169
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1257
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1103
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1471
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1857
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1977
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3206
Мероприятия