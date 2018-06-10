Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет
10 июня 2018 10:06
Минсельхоз разработал законопроект, согласно которому все завезенные в Россию из-за границы и рожденные в стране животные, в том числе крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды, собаки, кошки, рыбы и другие водные животные, должны маркироваться и ставиться на учет. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость подобной меры в ведомстве объяснили «недопущением переноса заразных болезней через российскую границу при проведении регионализации территории России вдоль ее границы с иностранными государствами».
Животных необходимо будет маркивать их владельцу за свой счет, их учет, согласно предложению Минсельхоза, будет осуществляется безвозмездно. Для разных видов животных эта процедура, согласно иницитиве ведомства, должна вводиться поэтапно: для свиней учет станет производиться с июля 2019 года, для крупного рогатого скота — с сентября 2019 года, для мелкого рогатого скота — с августа 2020 года. Верблюдов будет необходимо ставить на учет с 1 февраля 2021 года, лошадей, ослов, мулов и лошаков с 1 июля 2021 года, оленей — спустя пять месяцев, с 1 декабря 2021 года. Для домашней птицы эта мера будет применяться с апреля 2022 года, для пушных зверей и кроликов — с 1 июля 2022 года, пчел, согласно законопроекту, нужно будет ставить на учет с 1 мая 2023 года, рыб и иных водных животных — с 1 июля 2023 года, с декабря того же года обязательному учету будут подлежать собаки и кошки.Реклама
Не нужно подвергать маркировке, по мнению Минсельхоза, только «объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы».
Само маркирование, как уточняется в законопроекте, будет представлять собой «прикрепление к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник и др.), электронных (микрочип, болюс и др.) или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации». В случаях, когда животные будут маркироваться группами (например, пчелы или рыбки) «визуальные средства идентификации необходимо будет нанести на сооружение, предмет, приспособление или помещение, где содержатся животные (улей, садок, аквариум, террариум, инсектариум)», отмечается в документе.
На учета животных их владельцы, согласно инициативе ведосмтва, должны будут предоставить сведения о них в информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). После этого каждое животное (или группа животных) получит собственный буквенно-цифровой идентификационный номер.
Для осуществления маркировки крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, как указали в Минсельхозе, необходимо будет более 3 млрд руб. Оптовая стоимость одной пластмассовой бирки станет составлять около 12-18 руб. При этом стоимость услуги по установлению чипа или одной бирки, как полагают в ведомстве, должна колебаться от 50 руб. до 70 руб.
Соответствующий законопроект, как отмечается в пояснительной записке к документу, был разработан по поручению президента от сентября 2015 года. Введение подобной процедуры, как пояснили в ведомстве, необходимо для обеспечения в России ветеринарной безопасности и отслеживания животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка», пишет РБК.
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