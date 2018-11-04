Владимиру Путину представили самарский проект "Том Сойер Фест"
4 ноября 2018 11:33
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В пятницу, 2 ноября, в Москве перед началом пленарного заседания четвертого Форума активных граждан "Сообщество" Владимир Путин встретился с лидерами успешных социально значимых проектов.
Одним из проектов, которые представили главе государства, стал самарский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". О нем президенту рассказала представитель фестиваля, журналист Анастасия Кнор, сообщает Волга Ньюс.
"Фестиваль восстановления исторической среды, родом из Самары, проводим его уже 4 года, покрасили только в Самаре 12 домов, подключили к этому другие регионы, проводим школу "Том Сойер Фест", у нас сейчас около 1000 активных волонтеров в нашем движении, 100 из них только в Самаре, и к сегодняшнему дню мы запустили фестиваль в 27 городах и сделали уже 50 домов. Благодаря президентскому гранту в следующем году мы будем реализовывать еще более интересную историю — мы проводим не только школу "Том Сойер фест" для всех желающих запустить этот проект, мы еще подключаем реставраторов. Мы будем делать кампус "Том Сойер Фест", пригласим всех, кто работает руками, непрофессионалов конечно — инженеров, журналистов, музыкантов и так далее — для того чтобы учить их азам реставрационного дела. И мы начинаем работать с памятниками архитектуры, для нас это очень важная история, и поэтому огромное спасибо президентскому гранту", — рассказала Анастасия.
"Вы согласуете это с местными властями, а то вы там накрасите чего не нужно, или такого не может быть?", — задал вопрос президент.
"Нет, с самого начала мы решили, что наш фестиваль будет по-честному. То есть мы начали согласовывать колористические паспорта. Дома все старые, им всем больше 100 лет, и поэтому никаких прежних проектов не осталось. И потом, когда мы придумали, что будем работать с памятниками, мы, конечно, пошли официальным путем, мы дружим с нашим управлением госохраны памятников, и они нм подсказывают, каким путем нам надо идти", — уверила президента Анастасия. "Здорово", — дал свою оценку Владимир Путин.
Сегодня проект "Том Сойер Фест", рожденный в Самаре, уже реализуется в 27 городах России.
Напомним, в конкурсе на грант президента РФ победил 51 проект Самарской области на общую сумму около 91 млн руб., из них 3,35 млн руб. получит "Том Сойер Фест".
Фото: http://kremlin.ru
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