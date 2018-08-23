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Новости /  Общество /  Социум  

Владимир Звоновский: "Лица, склонные искать вредителей на стороне, существовали всегда"

23 августа 2018 12:57
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Владимир Звоновский: Лица, склонные искать вредителей на стороне, существовали всегда
Президент «Фонда социальных исследований» рассказал, почему в стране до сих пор крепнут теории заговора.

ВЦИОМ опубликовал результаты майского соцопроса россиян, согласно которым две трети наших сограждан верят в существование некой группы лиц, желающей переписать историю страны, а также организации, которая стремится разрушить духовные ценности пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Почему в стране до сих пор крепнут теории заговора, и из чего складывается такое общественное мнение, рассказал кандидат социологических наук, президент «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский, пишет "ФедералПресс".

«Лица, склонные искать вредителей на стороне, существовали всегда. Однако в наше время их стало много, и это результат государственной информационной политики. Людей долгое время убеждали, что они ни коем образом не влияют на обстановку в стране – на то есть уполномоченные госслужащие, начиная с президента, и специальные ведомства.

Хорошей иллюстрацией такой позиции властей послужил недавний отказ Центризбиркома в проведении референдума по теме изменения в пенсионной системе России. В ЦИК заявили, что для ответа на вопрос, должен ли повышаться пенсионный возраст, гражданам не хватает специальных знаний. И примеров, когда население считают недостаточно компетентным для принятия тех или иных решений, можно привести множество.

В результате подобных убеждений народ решил, что обыватели действительно не вправе решать важные государственные вопросы. Ответственность за свою судьбу они перекладывают на других – на государство, на начальство, на супругов или инопланетян. Для многих это удобно, поскольку и винить в случае чего можно не себя, а кого-то другого. Например, неизвестных нам врагов, которые якобы желают переписать историю страны или разрушить духовные ценности россиян. Как правило, аналогичные пакости приписывают иностранным державам. И это уже результат государственной пропаганды.

ВЦИОМ подчеркивает, что в существование групп, о которых сказано выше, верят преимущественно люди старшего поколения, что понятно – оно более подвержено пропаганде. Молодые люди придерживаются полярной точки зрения. И причина здесь та же: молодежь не перекладывает ответственность за себя на других. Подрастающее поколение считает, что все в их руках. Соответственно, теории заговора для них второстепенны. Они приходят к выводу, что человеком руководят не заговоры, а только он сам.

На мой взгляд, сложившаяся ситуация изменится, и число поклонников подобных теорий спадет, если государство сменит вектор информационной политики и займется воспитанием в людях гражданской самостоятельности. Однако это вопрос политический. И при нынешнем политическом режиме ждать перемен не приходится».

Фото: Фонд социальных исследований
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