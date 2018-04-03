Владимир Князев покинул пост руководителя управления судебных приставов Самарской области
3 апреля 2018 11:56
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Региональное УФССП Владимир Князев возглавлял с 2013 года. До этого он занимал аналогичную должность в Красноярском управлении.
Владимир Князев покинул должность руководителя регионального управления федеральной службы судебный приставов в связи с переходом на новую должность. По информации источника, в конце января текущего года Князев перешел на службу в одно из управлений центрального аппарата ведомства.
Исполняющим обязанности главного судебного пристава Самарской области назначен советник юстиции I класса Денис Шильников. Известно, что с 2014 года он занимал пост замруководителя УФССП региона. Свою карьеру он начал в 2008 году в должности судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Красноярского края, где проработал до 2012 года. Затем до 2013 года он занимал пост начальника отдела судебных приставов по Железнодорожному району Красноярска, после чего перешел на службу в Самару, где с 2014 года стал начальником межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам регионального УФССП, а затем занял пост замруководителя управления, сообщает "ФедералПресс".
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