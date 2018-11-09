Визитной карточкой Большечерниговского района жители региона считают местные памятники природы
9 ноября 2018 10:56
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На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось еще одно голосование. 1255 жителей Самарской области приняли участие в выборе «визитной карточки» самого большого по площади муниципального района губернии – Большечерниговского.
Большечерниговский район занимает территорию в 2806 квадратных километров, здесь проживает почти 18 000 человек. Муниципалитет граничит сразу с двумя российскими регионами, Саратовской и Оренбургской областями, а также с Казахстаном. Именно Большечерниговский район первым встречает гостей, въезжающих в Самарскую губернию с юго-востока.
Какие впечатления складываются у гостей района о Большой Черниговке? Чем запоминается район туристам, и чем гордятся сами местные жители? Администрация муниципального района предложила пользователям портала «Вместе» помочь определить «визитную карточку» района. На голосование было предложено шесть вариантов: памятники природы (Урочище Грызлы, Мулин дол, Сестринские окаменелости, дол Верблюдка, истоки реки Большой Иргиз); районный историко-краеведческий музей села Августовка; сельскохозяйственная деятельность (мясная порода коров «Казахская Белоголовая», подсолнечное масло, нут); выдающиеся земляки Большечерниговского района, прославившие свой край (Шубин Павел Яковлевич - хирург Большечерниговского района, Искрин Николай Васильевич - автор краевед, написал 7 книг о районе, Попов Николай Петрович - председатель колхоза им. Ленина (с. Августовка), Рем Вяхирев - экс-руководитель «Газпрома»); фольклорные самодеятельные коллективы; продукция местных производителей (хлеб производителя ИП «Каримов», колбаса ИП «Вартанян», тротуарная плитка, в том числе для слепых ИП «Соколов», металлопрокат (черепица, профлист) ООО «АвгоОйл», изделия творческой мастерской семьи Мурадовых).
Большинство – 40% - участников голосования считают «визитной карточкой» Большечерниговского района уникальную природу. Этой же точки зрения придерживаются и местные жители. Вариант ответа «памятники природы» отметили почти 47% участников опроса, проживающих в Большечерниговском районе.
По мнению пользователей портала «Вместе», муниципалитет может также гордиться продукцией местных производителей. Поддержать местных бизнесменов решили 15% участников опроса. Среди жителей Большой Черниговки, принявших участие в голосовании, это тоже второй по популярности вариант ответа (28%).
Славится район и своей сельскохозяйственной продукцией. Знают о качественной молочной продукции, подсолнечном масле, нуте из Большечерниговского района 14% пользователей.
А вот сами большечерниговцы достоянием и гордостью района считают выдающихся земляков. Уроженцев Большечерниговского района поддержали 24% жителей муниципалитета. Немного меньше – 19% - голосов набрал районный историко-краеведческий музей в селе Августовка.
«Недавно на портале «Вместе» завершилось голосование, в котором жители региона вместе выбирали визитную карточку нашего Большечерниговского района. Меня, как главу района очень радует, что на лидирующих позициях оказались памятники и достопримечательности района, а также продукция местных производителей.
Наш район славится уникальными местами природы: Истоки реки Большой Иргиз, Дол Верблюдка, Кошкинская Балка, Урочище Мулин Дол, Грызлы – опустыненная степь и многие другие. Большечерниговцы очень гордятся такими красотами природы и бережно хранят их. А в степях Большечерниговског орайона можно встретить такие редкие виды растений, которые занесены в Красную книгу Самарской области: остролодочник колосистый, касатик низкий, тюльпан Биберштейна, желтоцвет волжский. Часто к нам приезжают научные экспедиции для изучения государственных памятников природы и их особенностей. А таких уникальных по своему значению, особо охраняемых территорий в районе девять.
Неудивительно и то, что «визитной карточкой» нашего района можно назвать продукцию местных производителей. Хлебобулочные изделия ИП «Каримова», ООО «Житница, ИП «Белоусова», колбасные изделия ИП «Вартанян», мука ООО «Иргиз», металлические изделия ООО «Агоойл» и другие товары хороши известны далеко за пределами нашего района.
Но еще, мне бы очень хотелось отметить, что главное богатство нашего района - это конечно же люди! Ведь Большечерниговский район для нас - не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколей в единое целое», - прокомментировала итоги голосования глава администрации муниципального района Большечерниговский Тамара Петрова.
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