Ветеранам Великой Отечественной войны и труда Самары разъяснили вопросы перехода на цифровой формат телевещания
20 декабря 2018 11:39
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19 декабря специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» посетили Дворец ветеранов города Самары, где провели презентацию цифрового эфирного телевещания. Напомним, такие информационно-разъяснительные мероприятия проходят при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.
На встрече подробно разъяснили актуальные вопросы перехода на цифровой формат вещания. Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ самарского филиала РТРС Ирина Костылова рассказала ветеранам о том, что с 2014 года Самарская область полностью охвачена вещанием первого мультиплекса РТРС-1 (охват населения 99,33%) – это значит, что граждане могут смотреть без абонентской платы десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в отличном качестве, без помех. С 2015 года в четырех крупных городах области – Самара, Жигулевск (с зоной охвата – Тольятти), Сызрань, Чапаевск осуществляется вещание второго мультиплекса РТРС-2 (охват населения 83%) - это еще десять общедоступных телеканалов в эфире в Самарской области. С 19 ноября этого года филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» начал включать в работу передатчики второго мультиплекса РТРС-2 в малых населенных пунктах. 13 декабря 2018 года в торжественной обстановке стартовало вещание 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2 в северных и южных районах Самарской области: Сергиевском, Камышлинском, Кошкинском, Исаклинском, Клявлинском, Шенталинском, Челно-Вершинском, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноармейском, Хворостянском, Пестравском, Алексеевском, Нефтегорском с 70 радиотелевизионных станций, расположенных в сельской местности.
Всего в Самарской области построены и действуют 135 цифровых станций.
До конца 2018 года Самарская область будет полностью охвачена цифровым телевещанием двух мультиплексов, в результате чего 99,25% населения области могут бесплатно смотреть в цифровом формате 20 телевизионных каналов.
На презентации ветеранам рассказали и об особенностях перехода на цифровое телевидение, продемонстрировали приемное оборудование - приставку, антенну и способы их подключения. Уделили особое внимание видам приемных антенн и правилам их выбора, установке, а также рассмотрели возможные ошибки в установке оборудования для приема «цифры».
Одной из важных тем, затронутых на встрече с ветеранами, стало предстоящее отключение аналогового телевещания. Ирина Костылова обратила внимание ветеранов на то, что в Самарской области этот процесс начнётся с 3 июня 2019 года: «Жителям Самары и области важно заблаговременно подготовиться к этому событию, - отметила она. – Для тех, кто смотрит сегодня аналоговое ТВ, к телевизору старого поколения, т.е. телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также нужна антенна дециметрового диапазона, например, Дельта-111, которая стоит около 300 рублей, ее надо подсоединить к телевизору и направить на передающую станцию, затем запустить поиск цифровых телеканалов. Жителям многоэтажных домов для просмотра цифрового эфирного телевидения рекомендуем обращаться в управляющие компании для подключения к системам коллективного приема эфирного телевещания (СКПТВ)».
И.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов пояснил, что для уверенного приема сигнала дециметровая антенна необходима в любом случае. Лучше, если она будет установлена на крыше дома, но для жителей больших городов в большинстве случаев достаточно комнатной антенны, которую можно поставить на подоконнике или на балконе.
Особое внимание на встрече было уделено ответам на вопросы, которые интересовали ветеранов. В частности, многие спрашивали, что будет со спутниковым и кабельным телевидением - будет ли меняться ситуация в отношении этого вида телевидения в связи с переходом на цифровое. Ирина Костылова подчеркнула, что речь идет только об эфирном телевидении. Кабельное и спутниковое телевидение реализуют операторы связи на коммерческой основе, заключая с пользователями договоры на платное обслуживание. Два пакета по 10 телеканалов, вводимые ФГУП «РТРС», - это государственное бесплатное телевидение, сообщает пресс-служба облправительства.
pixabay.com
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