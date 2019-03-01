"Весна в Историческом парке" пройдет в Самаре

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Горожан приглашают на праздник весны в мультимедийный парк «Россия – Моя история» - фестиваль «Весна. Красота. Женщина», который состоится 6 марта в 14 часов.В программе: мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству. Соревнования между командами стилистов. Весеннее дефиле. Конкурс «Мисс Исторический парк». Викторины и подарки партнеров.А также выставка предметов дамского быта из частных коллекций – «Шик. Блеск. Красота».В 17 часов – праздничный концерт хореографического ансамбля «Триумф» и кинопоказ из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли» - «История моей бабушки».Цель – создание весеннего настроения и профессиональная ориентация школьников.Вход свободный!До встречи в мультимедийном парке «Россия – Моя история» 6 марта в 14 часов.Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж12+