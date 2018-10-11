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Вадим Нуждин: "Радует, что сейчас у нас губернатор, которому в Москве открыты двери всех кабинетов"

11 октября 2018 12:23
95
Вадим Нуждин: Радует, что сейчас у нас губернатор, которому в Москве открыты двери всех кабинетов
Член самарского регионального штаба ОНФ считает достойным, когда губернатор работает, формируя активную событийную повестку.

Член самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин в своем ВК прокомментировал возможные изменения в жизни Самарского региона в связи с работой губернатора Дмитрия Азарова.

"Работоспособность, помноженная на эффективность и подкреплённая хорошими деловыми связями!
Отслеживаю работу нашего Губернатора и уверен, что многим в стране нужно конспектировать за ним. Судя по последним новостям, Самарскую область должны ожидать серьезные федеральные финансовые вливания. По крайней мере, есть все основания так считать, и это меня, как жителя региона, радует.

Все рабочие дни этой недели Дмитрий Азаров отрабатывал повестку Самарской области в Москве, обсуждая с федеральными министрами участие региона в различных проектах.
Я себе законспектировал, в том числе и потому, что мы с активистами ОНФ будем продолжать свою активную работу по мониторингу эффективности использования выделяемых средств.

Делюсь конспектом:
1. С заместителем министра здравоохранения России Татьяной Яковлевой договорились почти по всем направлениям, которые были заявлены регионом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В том числе полностью подтверждена заявка области на техническую модернизацию учреждений здравоохранения.

2. С министром просвещения Ольгой Васильевой обсудили реализацию в регионе приоритетного проекта «Образование», а это строительство детских садов, школ, модернизация оборудования.

3. С министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным - участие региона в нацпроекте «Экология», ликвидацию накопленного ущерба на площадках ряда региональных предприятий, свалок, а так же создание системы сбора и переработки отходов.

4. Строительство новых спортивных объектов, участие области в федеральных программах Азаров обсудил с министром спорта Павлом Колобковым. И вот тут мне, как человеку спортивному, особенно отрадно - наша область станет пилотной по внедрению федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Особо хочу отметить работу на площадке Совета Федерации, где на парламентских слушаниях Дмитрий Игоревич активно отстаивал интересы Самарской области по вопросу компенсации выпадающих доходов областному бюджету (с большим интересом я разбирался в новой для меня теме и думаю у нас найдётся, что предложить для обсуждения).

Радует, что сейчас у нас губернатор, которому в Москве открыты двери всех кабинетов. Вообще не помню, чтобы когда-нибудь было такое внимание к Самарской области в обычном режиме, а не в рамках подготовки к ЧМ. Равно как и такой федеральной поддержки не было ни у одного самарского губернатора. На моей памяти, за минувший год, как минимум три личных встречи Дмитрия Азарова с президентом страны Владимиром Путиным, и еще ряд встреч с главой государства в различных форматах.
Многочисленные визиты федеральных министров к нам в регион.
Это достойно, когда наш губернатор работает, формируя активную событийную повестку, успешно дожимая решение многих вопросов. Он открыт для общественности, дважды участвовал в конференциях ОНФ в Самарской области, на которых вместе с нами обсудил и проработал ряд важных, стоящих перед регионом задач. А если у губернатора есть авторитет, уважение на федеральном уровне и поддержка со стороны нас, жителей области, то и результаты будут. Уверен! Мы помогаем и будем помогать! Божьей помощи ему в добрых и светлых делах на благо региона и его жителей!

Друзья, давайте уходить от склок и различных разборок, давайте формировать позитивную повестку и своими реальными делами способствовать созиданию на благо. С хорошими мыслями и добрым сердцем сделаем больше!"
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