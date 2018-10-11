Вадим Нуждин: "Радует, что сейчас у нас губернатор, которому в Москве открыты двери всех кабинетов"
11 октября 2018 12:23
95
Член самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин в своем ВК прокомментировал возможные изменения в жизни Самарского региона в связи с работой губернатора Дмитрия Азарова.
"Работоспособность, помноженная на эффективность и подкреплённая хорошими деловыми связями!
Отслеживаю работу нашего Губернатора и уверен, что многим в стране нужно конспектировать за ним. Судя по последним новостям, Самарскую область должны ожидать серьезные федеральные финансовые вливания. По крайней мере, есть все основания так считать, и это меня, как жителя региона, радует.
Все рабочие дни этой недели Дмитрий Азаров отрабатывал повестку Самарской области в Москве, обсуждая с федеральными министрами участие региона в различных проектах.
Я себе законспектировал, в том числе и потому, что мы с активистами ОНФ будем продолжать свою активную работу по мониторингу эффективности использования выделяемых средств.
Делюсь конспектом:
1. С заместителем министра здравоохранения России Татьяной Яковлевой договорились почти по всем направлениям, которые были заявлены регионом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В том числе полностью подтверждена заявка области на техническую модернизацию учреждений здравоохранения.
2. С министром просвещения Ольгой Васильевой обсудили реализацию в регионе приоритетного проекта «Образование», а это строительство детских садов, школ, модернизация оборудования.
3. С министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным - участие региона в нацпроекте «Экология», ликвидацию накопленного ущерба на площадках ряда региональных предприятий, свалок, а так же создание системы сбора и переработки отходов.
4. Строительство новых спортивных объектов, участие области в федеральных программах Азаров обсудил с министром спорта Павлом Колобковым. И вот тут мне, как человеку спортивному, особенно отрадно - наша область станет пилотной по внедрению федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».
Особо хочу отметить работу на площадке Совета Федерации, где на парламентских слушаниях Дмитрий Игоревич активно отстаивал интересы Самарской области по вопросу компенсации выпадающих доходов областному бюджету (с большим интересом я разбирался в новой для меня теме и думаю у нас найдётся, что предложить для обсуждения).
Радует, что сейчас у нас губернатор, которому в Москве открыты двери всех кабинетов. Вообще не помню, чтобы когда-нибудь было такое внимание к Самарской области в обычном режиме, а не в рамках подготовки к ЧМ. Равно как и такой федеральной поддержки не было ни у одного самарского губернатора. На моей памяти, за минувший год, как минимум три личных встречи Дмитрия Азарова с президентом страны Владимиром Путиным, и еще ряд встреч с главой государства в различных форматах.
Многочисленные визиты федеральных министров к нам в регион.
Это достойно, когда наш губернатор работает, формируя активную событийную повестку, успешно дожимая решение многих вопросов. Он открыт для общественности, дважды участвовал в конференциях ОНФ в Самарской области, на которых вместе с нами обсудил и проработал ряд важных, стоящих перед регионом задач. А если у губернатора есть авторитет, уважение на федеральном уровне и поддержка со стороны нас, жителей области, то и результаты будут. Уверен! Мы помогаем и будем помогать! Божьей помощи ему в добрых и светлых делах на благо региона и его жителей!
Друзья, давайте уходить от склок и различных разборок, давайте формировать позитивную повестку и своими реальными делами способствовать созиданию на благо. С хорошими мыслями и добрым сердцем сделаем больше!"
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 октября 2018 12:50Почтальоны Самарской области пройдут обучение по оказанию первой помощи
Начинается реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района. Социум
91
11 октября 2018 12:37
Ожидается подписание ряда важных соглашений. Социум
90
11 октября 2018 12:23
Член самарского регионального штаба ОНФ считает достойным, когда губернатор работает, формируя активную событийную повестку. Социум
93
Здравоохранение
11 октября 2018 13:35В Самаре пройдет экспресс-тестирование на свертываемость крови
Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
77
10 октября 2018 16:34
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
161
10 октября 2018 15:42
Волонтеры-медики СамГМУ благоустроили территорию ФАП. 54 человека побывали на приеме врачей. Здравоохранение
205
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
114
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
117
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
533
Туризм
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
75
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
191
7 октября 2018 15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год. Туризм
306
Образование
11 октября 2018 12:05
Им стал Виктор Акопьян. Образование
208
11 октября 2018 11:57
Соответствующее решение было принято на международной отраслевой конференции в Греции. Образование
98
10 октября 2018 11:49
Предприятие, входящее в глобальный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, готово принять на работу в ближайшие годы тысячу новых специалистов, в их числе и студенты вуза. Образование
156
Культура
11 октября 2018 09:02
Мероприятие состоится в рамках XVIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Культура
142
10 октября 2018 13:55
Размер участка под застройку составит 100 на 60 квадратных метров. Культура
194
10 октября 2018 12:41
В экспозиции представлено более 30 произведений ярких мастеров середины - второй половины XX столетия. Культура
157
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
446
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1412
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1641
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
216
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
224
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
601
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
503
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
898
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15928
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
527
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1048
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1074
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2143
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1564
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1735
Мероприятия