ВККС дала рекомендации на должность главы военного суда в Самаре

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ на минувшей неделе определилась с кандидатом на должность председателя Самарского гарнизонного военного суда. Им стал Игорь Пак, который сейчас работает судьей в Приволжском окружном военном суде. При этом он оказался единственным претендентом на этот пост.О приеме документов на вакансию председателя Самарского гарнизонного суда ВККС объявила в конце ноября прошлого года, а заявление Игоря Пака о рекомендации его на эту должность коллегия рассмотрела в первый день своей мартовской сессии — 26 марта. После получения необходимых референций Паку теперь предстоит пройти утверждение в администрации президента, пишет "Самарское обозрение Онлайн".Самарский гарнизонный военный суд обслуживает Самарский, Рощинский, Тольяттинский и Сызранский гарнизоны. Кресло главы суда освободилось осенью прошлого года, когда занимавший его два срока подряд Алексей Жарков перешел на позицию председателя Кировского райсуда Самары. Стоит напомнить, что на протяжении 13 лет — с 1992-го по 2005 год — судом руководил Александр Ефанов, который затем дважды возглавлял Одиннадцатый апелляционный суд, а в этом году стал председателем Арбитражного суда Самарской области.