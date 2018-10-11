В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся очередной выпуск
11 октября 2018 09:37
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17 курсантов тольяттинского центра подготовки личного состава Росгвардии, прошедшие курс первоначального обучения, успешно сдали выпускные экзамены и получили соответствующие сертификаты. К занятиям в составе учебных взводов они приступили два месяца назад.
На завершающем этапе обучения курсанты продемонстрировали приобретенные в центре умения и навыки по огневой и физической подготовке, защите от оружия массового поражения и тактико-специальным дисциплинам. Особое внимание, как в ходе обучения, так и при сдаче экзаменов, уделялось морально-психологической подготовке военнослужащих, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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