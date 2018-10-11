Я нашел ошибку
Главные новости: 
В банкротство оператора площадки 4 ГПЗ в Самаре включаются не чуждые ему структуры
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и Тольятти
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и Тольятти
Жительница Самарской области прятала в Ставропольском районе две иномарки - вещдоки по уголовному делу
Жительница Самарской области прятала в Ставропольском районе две иномарки - вещдоки по уголовному делу
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
Поволжский банк рассказал о digital технологиях в сфере недвижимости
Поволжский банк рассказал о digital технологиях в сфере недвижимости
Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг мальков толстолобика Завод в обязательном порядке заботится о восстановлении окружающей среды.
Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг мальков толстолобика
Самарец украл из магазина 40 флаконов шампуня Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Самарец украл из магазина 40 флаконов шампуня
«Аэропорту «Смышляевка» второй раз за год грозит банкротство Сумма требований пока не известна.
«Аэропорту «Смышляевка» второй раз за год грозит банкротство
сегодня  Четверг, 11 октября, 11:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 66.18
-0.22
EUR 76.07
-0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся очередной выпуск

11 октября 2018 09:37
79
В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся очередной выпуск
К занятиям в составе учебных взводов курсанты приступили два месяца назад.

17 курсантов тольяттинского центра подготовки личного состава Росгвардии, прошедшие курс первоначального обучения, успешно сдали выпускные экзамены и получили соответствующие сертификаты. К занятиям в составе учебных взводов они приступили два месяца назад.

На завершающем этапе обучения курсанты продемонстрировали приобретенные в центре умения и навыки по огневой и физической подготовке, защите от оружия массового поражения и тактико-специальным дисциплинам. Особое внимание, как в ходе обучения, так и при сдаче экзаменов, уделялось морально-психологической подготовке военнослужащих, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 октября 2018  09:37
В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся очередной выпуск
В центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся очередной выпуск
К занятиям в составе учебных взводов курсанты приступили два месяца назад. Социум
74
10 октября 2018  23:39
Автовладельцы смогут пользоваться данным сервисом бесплатно, однако размер их компенсации также будет регулироваться.
Приехали. BlaBlaCar будет брать деньги с пассажиров
Автовладельцы смогут пользоваться данным сервисом бесплатно, однако размер их компенсации также будет регулироваться.  Социум
190
10 октября 2018  23:26
Один из них задолжал алиментов на сумму более 600 тысяч рублей, а другого разыскивали из-за 1,5 миллиона долга знакомых, за которых он поручился в банке.
Жили в землянке. В Сибири два брата ушли в тайгу, чтобы не платить кредиторам
Один из них задолжал алиментов на сумму более 600 тысяч рублей, а другого разыскивали из-за 1,5 миллиона долга знакомых, за которых он поручился в банке.   Социум
213
Весь список

Здравоохранение
10 октября 2018  16:34
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации.
Бригада врачей госпиталя посетит ветеранов в Исаклах
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации.  Здравоохранение
159
10 октября 2018  15:42
Волонтеры-медики СамГМУ благоустроили территорию ФАП. 54 человека побывали на приеме врачей.
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Волонтеры-медики СамГМУ благоустроили территорию ФАП. 54 человека побывали на приеме врачей. Здравоохранение
200
9 октября 2018  17:44
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты областной больницы проведут детский прием в Тольятти
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.  Здравоохранение
183
Весь список
Новости медицины
4 октября 2018  20:08
Особенности справки от фтизиатра
Особенности справки от фтизиатра
 В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
111
3 октября 2018  21:17
Как не ошибиться с выбором очков
 Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека.  Новости медицины
115
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
530
Весь список
Туризм
9 октября 2018  10:22
Самара входит в первую пятерку для недорогих турпоездок по России в осеннее межсезонье
Самара входит в первую пятерку для недорогих турпоездок по России в осеннее межсезонье
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
188
7 октября 2018  15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год.
Новогодние билеты в Европу экстремально подешевели
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год.   Туризм
301
5 октября 2018  10:01
"Росстур" завершит свою работу в качестве туроператора
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
305
Весь список
Образование
10 октября 2018  11:49
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис дал старт совместной с Самарским университетом программе целевой подготовки
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис дал старт совместной с Самарским университетом программе целевой подготовки
Предприятие, входящее в глобальный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, готово принять на работу в ближайшие годы тысячу новых специалистов, в их числе и студенты вуза. Образование
152
10 октября 2018  11:33
В Самаре стартовал очный этап конкурса «Студент года 2018» За неделю проведения очного этапа перед членами жюри выступят 190 студентов региона.
В Самаре стартовал очный этап конкурса «Студент года 2018»
За неделю проведения очного этапа перед членами жюри выступят 190 студентов региона. Образование
167
10 октября 2018  10:58
Госдума поддержала запрет на рекламу написания дипломов и курсовых Подобные меры позволят повысить качество подготовки учащихся
Госдума поддержала запрет на рекламу написания дипломов и курсовых
Подобные меры позволят повысить качество подготовки учащихся. Образование
154
Весь список

Культура
11 октября 2018  09:02
В Самаре пройдет региональный полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»
В Самаре пройдет региональный полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»
Мероприятие состоится в рамках XVIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Культура
87
10 октября 2018  13:55
Жители Самарской области поддержали строительство театра «Грань» в сквере «Слава труду» в Новокуйбышевске
Жители Самарской области поддержали строительство театра «Грань» в сквере «Слава труду» в Новокуйбышевске
Размер участка под застройку составит 100 на 60 квадратных метров. Культура
190
10 октября 2018  12:41
В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Суровый стиль»
В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Суровый стиль»
В экспозиции представлено более 30 произведений ярких мастеров середины - второй половины XX столетия. Культура
151
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
444
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1412
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1641
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
209
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
220
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
593
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
500
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
895
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15919
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
522
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1045
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1074
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2140
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1562
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1731
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда