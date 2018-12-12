В торговых центрах Самары нашли нарушения правил пожарной безопасности
12 декабря 2018 11:29
111
Не прошло и года, а в самарских торговых центрах все уже забыли об уроках "Зимней вишни". Именно такой вывод сделали участники рейда по трем торговым центра в старой Самаре. Депутаты гордумы и общественники подергали эвакуационные двери и поискали огнетушители. Нашли далеко не везде, пишет "КП в Самаре".
Начинается рейд с торгового центра "Опера", который находится на улице Ленинградская. Первое нарушение находим на верхнем этаже - планы эвакуации никем не утверждены и не имеют даты. Зато к пожарным огнетушителям претензий нет - все они прошли проверку по сроку годности и не превышает десяти лет.
- Необходимо, чтобы на каждом этаже торговых центров находились огнетушители и пожарные гидранты, - рассказал "КП"-Самара" вице-спикер Думы г.о. Самара, секретарь местного отделения Самарского района «Единая Россия» Сергей Рязанов. -. Кроме того, эвакуационные выходы должны быть открыты и подсвечены. По всем нарушениям будет составлен акт, который мы передадим в пожарную инспекцию и в другие надзорные органы. Прежде всего мы заботимся о безопасности граждан, которые сейчас готовятся к новому году и приходят в магазины за подарками.
Дальше двигаемся к торговому центру "Юность", который тоже находится на Ленинградке. На входе замечаем тревожные кнопки, опечатанные еще четыре года назад. Общественники объясняют: проверять эти кнопки необходимо хотя бы раз в год. Из-за проблем с проводкой сигнализация может не сработать в самый нужный момент. Огнетушители на месте, правда не на том, что отмечено в плане. В основном гидранты спрятаны под столами у продавцов небольших магазинов. В одном таком отделе огнетушитель спрятан в напольном ящике - под резинками для волос.
Аварийные двери открыты, но лампа "Выход" почему-то не горит. Вместо нее на дверь наклеен бумажный указатель. Судя по всему раньше дверь подсвечивалась - рядом с наклейкой висят обрезанные провода.
Вверх по лестнице поднимаемся в большой магазин одежды и обуви, который занимает весь верхний этаж. Огнетушителя нет ни у одного указателя. Оказывается они надежно спрятаны за грудой вешалок с рубашками и свитерами. Продавцов магазина это не смущает - огнетушители ведь на месте, а значит никаких нарушений нет.
Технические директора торговых центров лишь разводят руками и, как один, уверяют: задали бы жару всем нарушителям, если бы их предупредили о рейде.
Торговый центр "Европа" находится двумя улицами ниже - на Фрунзе. С главного входа заворачиваем в универсам "Пятерочка". Председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Росконтроль" Алексей Богомолов объясняет: почти каждый сетевой продуктовый магазин не соблюдает правила пожарной безопасности и прячет огнетушители и планы эвакуации в подсобные помещения.
К счастью, в этом магазине план никуда не убрали - просто спрятали за ящиками для хранения вещей. Директор виновато объясняет, что камеры хранения всегда стояли на этом месте. Теперь их придется передвинуть на место автоматов с детской жвачкой.
Еще хуже обстоят дела с эвакуационными выходами. На первый взгляд ничего необычного - двери закрыты на одну щеколду и стянуты пластмассовым жгутом, чтобы защитить еду от недобросовестных покупателей. Но когда Сергей Рязанов с трудом ломает стяжку и открывает щеколду, дверь не поддается. Второй выход загорожен тележкой, доверху набитой кошачьим кормом и тоже заперт на ключ.
- Это очень опасная ситуация, - объясняет Алексей Богомолов. - Супермаркеты занимают огромные площади, но при этом имеют только один узкий выход. Пути эвакуации в магазинах нередко заставляют коробками или целыми стеллажами. В случае пожара люди просто не выберутся.
Представитель администрации "Европы" всю ответственность перекладывает на супермаркет, поскольку те арендуют помещение у торгового центра по договору сами отвечают за соблюдение правил пожарной безопасности. Однако и за пределами "Пятерочки" группа рейда находит несколько нарушений: пожарный план не утвержден, а стойка для огнетушителей пустует. К центральному выходу из ТЦ у нас тоже возникают вопросы. Над раскрывающимися дверями нет лампы "Выход", а боковые створки, предназначенные для эвакуации в случае обесточивания, закрыты дедом Морозом с человеческий рост.
- Это очень плохой результат, - объясняет Сергей Рязанцев. - Покупатели не должны упираться в запертые двери и искать план эвакуации, который к тому же может оказаться неутвержденным.
Отметим, что любой посетитель торгового центра или супермаркета имеет право попросить администрацию торгового центра или магазина показать аварийный выход и план эвакуации, а также проверить сроки годности огнетушителей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 декабря 2018 13:17
Ведется заливка катка. Социум
6
12 декабря 2018 12:46
Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен. Социум
53
12 декабря 2018 11:57
В составе нацпроекта «Культура» - три федеральных проекта. Социум
115
Здравоохранение
12 декабря 2018 13:12
Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудования. Здравоохранение
16
11 декабря 2018 18:01
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком... Здравоохранение
317
11 декабря 2018 13:38
Теперь производить "фанфурики" — аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно. Здравоохранение
226
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
152
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
174
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
233
Туризм
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
98
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
271
11 декабря 2018 10:37
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
203
Образование
12 декабря 2018 12:37
Старшеклассники могут узнать как же делается настоящий бизнес. Образование
39
11 декабря 2018 23:32
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов. Образование
378
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
591
Культура
11 декабря 2018 11:07
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
237
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
340
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
323
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
122
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
406
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
654
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
548
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
879
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
804
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
547
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
575
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
872
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1082
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
962
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1738
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1811
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3026
Мероприятия