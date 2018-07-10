В суды Самарской области за полгода пытались пронести свыше 6,5 тысяч запрещенных предметов

121

Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области несут службу в 75 зданиях судов. Их задача обеспечивать установленный порядок деятельности суда, безопасность работников и посетителей здания правосудия, предотвращая противоправные действия.В суде при себе нельзя иметь острые, колюще - режущие предметы, взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.Тем не менее, регулярно посетители, участники судебных процессов пытаются пронести в суд различные запрещенные предметы. Только за первые полгода 2018 года судебные приставы по ОУПДС выявили свыше 6,5 тысяч запрещенных предметов:огнестрельное оружие — 239,газо - травматическое оружие — 339,боеприпасы — 5078,холодное оружие — 808,электрошокеры — 115,иные предметы (ножницы, шило, «заточки» и т. д.) - 590.Граждане, пытающиеся попасть в здание суда с этими предметами, подчинились требованиям судебных приставов по ОУПДС, выложив их добровольно и оставив за пределами суда.Были и такие, кто, несмотря на законное распоряжение судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, пытался пройти в помещение суда с запрещенными предметами. Более 200 граждан было привлечено судебными приставами к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.За неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих правила, установленные в зале судебного заседания, судебными приставами было составлено 36 протоколов по ч.1 ст.17.3 КоАП РФ.