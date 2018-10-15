В селе Кинель-Черкассы прошла олимпиада «третьего возраста» «Старость не застанет нас дома!»
15 октября 2018 10:47
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Олимпиада состоялась в спортивно-оздоровительном центре «Старт», который был открыт в Кинель-Черкассах четыре года назад. Ее организаторами выступили комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) Восточного округа совместно с районным советом ветеранов. Спортивный праздник собрал восемь команд из сельских поселений Тимашево, Сад-Город, Кротовка, Муханово, Подгорный, Отрадный и самих Кинель-Черкасс.
Любители активного образа жизни соревновались в игре в дартс и шашки, настольный теннис, метали мячи в корзину, стреляли из мелкокалиберной винтовки. А веселая эстафета зарядила участников и болельщиков положительной энергией.
«Здоровый образ жизни набирает популярность, - говорит председатель районного совета ветеранов Наталья Бондарь. - У людей, вышедших на пенсию, появляется много свободного времени, которое можно провести с пользой. Спортивное направление работы с пенсионерами у нас развивается с 2015 года, когда активные жители серебряного возраста выразили желание посоревноваться между поселениями района. С тех пор дважды в год мы стали проводить олимпиаду».
Сейчас в Кинель-Черкаскасском районе на учете в ветеранской организации состоят более трех тысяч человек. В Тимашево, Кротовке и Кинель-Черкассах работают три отделения социальной реабилитации. Различные кружки и секции, открытые в них, с удовольствием посещают пожилые люди. Особенной популярностью пользуются плавание в бассейне ФОКа, стрельба из пневматической винтовки и дартс. Так что участники олимпиады готовились к соревнованиям в достойных условиях.
Команда Сад-Города сплоченно занимается физкультурой полтора года и в четвертый раз участвует в олимпиаде.
«Главное - это возможность выехать за пределы села, пообщаться с соратниками, ведь многие пенсионеры живут одни, им не хватает общения и внимания, - говорит капитан команды Виктор Барыбин. - Лично я очень люблю шахматы, постоянно участвую в турнирах, объездил уже почти всю область».
Участников соревнований отметили грамотами и подарками. А победила команда «Стрела» из села Кротовка, пишет "Волжская коммуна".
«Такие мероприятия, как сегодня, очень важны. Кто еще, как не пожилые люди, покажут пример подрастающему поколению? - говорит глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько. - Мы приглашаем пенсионеров участвовать во всех социально значимых событиях, проходящих в районе. Поддерживаем их увлечение скандинавской ходьбой, традиционный праздник «Голубиная ярмарка». Кстати, именно люди серебряного возраста, как правило, выходят с инициативой благоустройства территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды», и мы это очень ценим».
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