В самарском зоопарке отметили «Международный день птиц»

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1 апреля зоопарк отметил «Международный день птиц». Ребята узнали много интересного о птицах Самарской области. Зав.отделом "Орнитология" Маряшин А.А. рассказал посетителям как сделать правильный и уютный скворечник: «Лучший скворечник для птиц — неокрашенный домик из неструганных досок с летком правильного размера и глубоким дном,чтобы не добрались хищники. Очень важно, чтобы внутри скворечника не торчали острые гвозди, так же внутри он должен обязательно оставаться шершавым и необработанным, чтобы птенцы могли цепляться коготками и выбираться из домика".Ребята участвовали в познавательно-развлекательной программе - викторинах и загадках о птицах, определяли птиц по полету. Победителей экологического конкурса "Лучший скворечник-2019" наградили грамотами и сувенирами, сообщают в группе зоопарка.