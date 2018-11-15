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Новости /  Общество /  Социум  

В самарском молле "Парк Хаус" снова открылся "Синема Парк"

15 ноября 2018 11:55
337
В самарском молле
Он был закрыт в январе этого года по техническим причинам.

Кинотеатр "Синема Парк" в Самаре возобновит свою работу 15 ноября, сообщают в компании.

Напомним, что "Синема Парк" был закрыт в январе этого года по техническим причинам. На сегодняшний момент все неполадки устранены. Он станет первым в Самаре кинотеатром с фиксированной ценой. На все сеансы в любой день недели билет будет стоить 150 рублей.

В самое ближайшее время зрители смогут увидеть самые ожидаемые фильмы года.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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