В самарском молле "Парк Хаус" снова открылся "Синема Парк"

337

Кинотеатр "Синема Парк" в Самаре возобновит свою работу 15 ноября, сообщают в компании.Напомним, что "Синема Парк" был закрыт в январе этого года по техническим причинам. На сегодняшний момент все неполадки устранены. Он станет первым в Самаре кинотеатром с фиксированной ценой. На все сеансы в любой день недели билет будет стоить 150 рублей.В самое ближайшее время зрители смогут увидеть самые ожидаемые фильмы года.Фото pixabay.com