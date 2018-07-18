В самарском Политехе стартуют международные научные исследования

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16 июля в Самару прибыл доктор наук из технического университета «Фрайбергская горная академия» Тильманн Петер Ляйзеганг. Цель его визита в Международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) на базе Политеха – научная стажировка. Совместно с самарскими учеными Тильманн в ближайший месяц будет выполнять научные исследования по поиску новых алюминий-проводящих твердых электролитов.– Мы сотрудничаем уже третий год, есть совместные работы и результаты, – рассказывает директор МНИЦТМ, профессор Владислав Блатов. – Наш немецкий коллега в этот раз будет с нашими ребятами заниматься прогнозированием новых материалов для алюминиевых электролитов, это очень перспективная тема, важная как для обоих вузов, так и для мировой науки в целом. Исследования в этой области в мире только начинаются, и мы надеемся, что наши работы станут существенным вкладом.Сотрудничество доктора Ляйзеганга, известного специалиста в области синтеза и прогнозирования твердых электролитов, с учеными МНИЦТМ формируется на основе поиска новых эффективных ионпроводящих кристаллических структур, в которых могут мигрировать ионы различной природы. Уже получены списки перспективных литий- и натрий-проводящих соединений. На очереди магний- и алюминий-содержащие вещества. В мире быстро растет число лабораторий, исследующих эти вещества, и СамГТУ не исключение.