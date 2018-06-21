В рыболовных магазинах Самары появились предупреждающие плакаты об опасности электрического тока
21 июня 2018 14:00
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Одна из групп риска – рыбаки. Несмотря на масштабную профилактическую работу энергетиков, наличие предупреждающих на опорах воздушных линий, размещенные на корпусе удилища надписи и наклейки, где есть указания об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы, многие рыбаки все равно нарушают правила поведения в охранных зонах ЛЭП и приближаются к энергоустановкам на недопустимое расстояние, рискуя собственной жизнью ради улова.
«Самарские распределительные сети» расширили профилактическую работу и обратились в рыболовные магазины г.о. Самара с предложением разместить информационные плакаты об опасности рыбалки вблизи линий электропередачи. Собственники магазинов отнеслись к предложению положительно – небольшую наклейку на удочке можно не увидеть, а плакат на стойке информации точно будет заметен.
«Мы очень благодарны директорам магазинов и собственникам за понимание и помощь. Плакат в магазине – это стопроцентное попадание в целевую аудиторию, именно там рыбаки его гарантированно увидят и обратят внимание, прочитают. Очередное напоминание об опасности рыбалки вблизи ЛЭП точно не будет лишним, а может быть, и спасет какого-то любителя рыбной ловли от улова со смертельным исходом»,- комментирует инициативу заместитель директора – главный инженер филиала «Самарские РС» Александр Панчиков.
Энергетики планируют продолжить работу и дальше – подобные плакаты должны быть размещены по всей области.
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