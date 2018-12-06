В регионе отметят 100-летие государственной архивной службы России и Самарской области

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В 2018 году государственная архивная служба России и Самарской области отмечают свое 100-летие.В соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» в Самаре на организационном собрании губернской ученой архивной комиссии 1 декабря 1918 года создана Губернская коллегия архивного фонда – первый государственный орган управления архивным делом в Самарской губернии.11 декабря 2018 года к 100-летию отрасли предполагается проведение ряда торжественных мероприятий.На торжественное собрание приглашены представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, муниципальных образований, вузов, ветераны архивной отрасли, работники государственных, муниципальных и ведомственных архивов. Предполагается вручение наград Президента Российской Федерации, Федерального архивного агентства, Губернатора Самарской области работникам, добившимся значительных результатов в обеспечении сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.В фойе театра оперы и балета будет размещена выставка архивных документов «Из истории архивной службы Самарской области», отражающая этапы становления и развития архивной отрасли региона за прошедшие 100 лет, а также представляющая документальное наследие.