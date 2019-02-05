В регионе будет дан старт международному проекту «Самарское Знамя»

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8 февраля в ТРК «Гудок», исторический парк «Россия – моя история» состоится расширенное заседание военно-исторического общества, под руководством - Фетисова Александра Борисовича – заместителя председателя Правительства Самарской области, председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Самарской области.В рамках мероприятия будет дан старт международному проекту «Самарское Знамя» в 2019 году и будут рассмотрены планы работы регионального отделения РВИО на текущий год. Так же в заседании примут участие члены организационного комитета патриотического проекта «Самарское Знамя», члены РВИО в Самарской области, представители Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, депутаты различных уровней, учителя истории образовательных учреждений Самарской области.