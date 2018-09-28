В рамках акции «Вальс нашей молодости» военный оркестр Росгвардии выступил перед жителями Самары

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27 сентября в самарском ДК «Заря» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню пожилых людей. Оно было организовано департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города. Ярким событием культурной программы стало выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.Творческий коллектив под руководством капитана Олега Чемоданова - активный участник городских, региональных торжественных и праздничных мероприятий, неоднократный победитель смотров-конкурсов военных оркестров Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, самодеятельного художественного творчества ВНГ РФ «Солдаты антитеррора» и Фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира».Перед началом концерта музыканты встречали гостей праздничного мероприятия в малом зале, где творческий коллектив исполнил ряд известных вальсов. Пожилые самарцы пустились в пляс – представители Росгвардии даже решили провести импровизированный танцевальный конкурс на лучшую пару. Победителям достались эксклюзивные DVD-диски с записью концерта Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии под управлением Виктора Елисеева.В зале ДК «Заря» почти не было свободных мест. После завершения официальной части мероприятия военный оркестр регионального Управления Росгвардии исполнил обширную концертную программу. В неё вошли как старые добрые хиты отечественной эстрады, так и современные композиции. Мастерство музыкантов в погонах впечатлило зрителей – после каждого номера они благодарили оркестрантов аплодисментами.Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Гости праздника получили массу положительных эмоций, забыли о домашних проблемах и, без сомнения, отдохнули душой.«Люди, которые сегодня были в зрительном зале, построили огромную страну, и сегодня они продолжают заражать нас, молодые поколения, своей неиссякаемой энергией, - отметил, подводя итоги выступления, руководитель оркестра капитан Олег Чемоданов. – Для нас большая честь играть на таких мероприятиях».В свою очередь, пожилые жители Самары выразили надежду, что это далеко не последняя встреча, и военные музыканты Росгвардии будут продолжать радовать их своими выступлениями, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.