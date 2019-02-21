В рамках акции «Неделя мужества» бойцы ОМОН пришли в гости к самарским школьникам
21 февраля 2019 10:27
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В преддверие празднования Дня защитника Отечества в самарской школе №121 третий год подряд проводится месячник военно-патриотического воспитания.
В школе организовываются встречи с ветеранами, проводятся уроки Мужества. Равнодушных нет – в работу с большим энтузиазмом включаются практически все воспитанники образовательного учреждения. Итоги месячника подводятся на общешкольной «Зарнице», в которой принимают участие ученики от вторых до десятых классов включительно.
В этом году почетными гостями общешкольной военно-спортивной игры стали бойцы ОМОН (г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Они показали детям современную экипировку сотрудников правопорядка и провели показательные выступления по рукопашному бою, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
- Общешкольная «Зарница» – это всегда большое событие для всего нашего коллектива, и для учеников, и для преподавателей. Дети с нетерпением ждут этого праздника, - отметила директор школы №121 Татьяна Моргунова. - Дело даже не в том, что на «Зарнице» им предстоит продемонстрировать свои умения и навыки. Дело в том, что к нам в гости приходят интересные люди, которые стоят на страже Родины, охраняют покой наших сограждан и обеспечивают их безопасность. Возможность пообщаться с такими людьми для современных школьников очень важна.
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