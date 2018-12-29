В рамках акции «Елка желаний» сотрудники Росгвардии вручили подарки ребятам из социального приюта «Ровесник»

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Для любого ребенка Новый год – это, прежде всего, сюрпризы и подарки. Дождались чудес в этом году и воспитанники социального приюта «Ровесник» (г. Самара). Все дети без исключения получили долгожданные новогодние подарки.В начале декабря ребята написали послания Деду Морозу, которые украсили «Елку желаний», установленную в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Оттуда эти открытки сняли сотрудники Росгвардии. Уже одиннадцатый год подряд, в преддверии самого сказочного праздника, стражи правопорядка осуществляют мечты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, социальных приютах и реабилитационных центрах. Традиционно, добрыми волшебниками становятся сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. Все подарки приобретаются исключительно на личные средства сотрудников и с искренним желанием подарить детям радость.В этом году ребята, как обычно, очень ждали визита любимых шефов. Специально для гостей они придумали программу утренника с танцами и песнями. Росгвардейский Дед Мороз привез воспитанникам социального учреждения множество подарков: куклы и конструктор, радиоуправляемую машинку и светящиеся кроссовки, новое платье и даже гитару. Конечно, не обошлось и без сладких подарков.«Для того, чтобы мир стал немножко добрее, и проводится эта акция. Наши сотрудники принимают участие в ней по зову сердца – по-другому я не могу сказать. Мы смогли реализовать все новогодние пожелания детей, и сегодня привезли им долгожданные подарки» - рассказал присутствовавшим на мероприятии журналистам начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Эсауленко. Он поздравил детей с приближающимся праздником, поблагодарил за концерт, пожелал крепкого здоровья и множества счастливых событий в наступающем году.