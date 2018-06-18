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Новости /  Общество /  Социум  

В рамках акции «Должник на воде» судебные приставы Самары провели рейд в акватории Волги

18 июня 2018 10:06
В рамках акции «Должник на воде» судебные приставы Самары провели рейд в акватории Волги
Среди любителей отдыха на маломерных судах оказались и должники.

Жители областной столицы, проводящие выходные дни на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы Межрайонных отделов по взысканию административных штрафов г. Самары и по исполнению особых исполнительных производств совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» вышли в речной рейд по нарушителям-должникам.

В результате сотрудниками ведомств было остановлено 10 судов. Судебные приставы-исполнители проверили их владельцев по базе данных ФССП России на наличие долгов. Оказалось, что вовремя не оплатили транспортный налог двое граждан. В отношении них возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 10 тысяч рублей. Мужчинам были вручены повестки о явке на прием в Межрайонный отдел по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары и требования об оплате имеющейся задолженности.
Также гражданам были вручены листовки, информирующие о работе «Банка данных исполнительных производств» и даны ответы на интересующие вопросы, касающиеся работы Службы.
Подобные рейды будут проходить на территории г.о. Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона до середины сентября.
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