В рамках акции «Должник на воде» судебные приставы Самары провели рейд в акватории Волги

Жители областной столицы, проводящие выходные дни на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы Межрайонных отделов по взысканию административных штрафов г. Самары и по исполнению особых исполнительных производств совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» вышли в речной рейд по нарушителям-должникам.В результате сотрудниками ведомств было остановлено 10 судов. Судебные приставы-исполнители проверили их владельцев по базе данных ФССП России на наличие долгов. Оказалось, что вовремя не оплатили транспортный налог двое граждан. В отношении них возбуждены исполнительные производства на общую сумму почти 10 тысяч рублей. Мужчинам были вручены повестки о явке на прием в Межрайонный отдел по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары и требования об оплате имеющейся задолженности.Также гражданам были вручены листовки, информирующие о работе «Банка данных исполнительных производств» и даны ответы на интересующие вопросы, касающиеся работы Службы.Подобные рейды будут проходить на территории г.о. Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона до середины сентября.