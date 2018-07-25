В работе секций стратегической сессии «Сбережение народа» примет участие Ирина Слуцкая и академики РАН Александр Чучалин и Анатолий Мартынов

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Сегодня, 25 июля в Самаре в СОКБ им.В.Д.Середавина продолжится работа в рамках стратегической сессии «Сбережение народа». Напомним, она стартовала 24 июля. В пленарном заседании приняла участие министр здравоохранения РФ, Глава региона, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета, главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», а также руководители медучреждений региона и внештатные специалисты, ученые и практикующие врачи.На пленарном заседании были обозначены основные цели и задачи, стоящие перед медициной на ближайшие годы. Сегодня работа продолжится. По плану пройдет пленарное совещание, на котором с докладами выступят: вице-президент Национальной медицинской палаты, академик РАН, доктор медицинских наук Александр Чучалин, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Мартынов. О здоровом образе жизни на мероприятии расскажет председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая, о реализации в России программы «Десятилетие детства» доложит председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.Затем начнется работа по секциям: Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы; Доступная и качественная медицина в Самарской области; IT-медицина – новое направление в медицинской науке и практике; Цифровое здравоохранение. По результатам работы секции сегодня состоится заключительное мероприятие, где подведут итоги и представят предложения для включения в «Стратегию лидерства».Напомним, всего в Самарской области пройдет 7 тематических стратегических сессий, на которых представители власти, федеральные и региональные эксперты, общественники обсуждают пути развития Самарской области до 2030 года. Инициатором привлечения к работе над стратегией широкого круга общественности стал Глава региона Дмитрий Азаров, который неоднократно заявлял, что без учета мнения граждан невозможно разработать качественный рабочий план действий. В работе над стратегией может принять участие и каждый житель Самарской области – для этого создана онлайн-площадка для сбора предложений http://63lider.ru/. Организатор стратегических сессий — Совет при Губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития региона, сообщает пресс-служба облправительства.