В работе секций стратегической сессии «Сбережение народа» примет участие Ирина Слуцкая и академики РАН Александр Чучалин и Анатолий Мартынов
25 июля 2018 10:28
142
Сегодня, 25 июля в Самаре в СОКБ им.В.Д.Середавина продолжится работа в рамках стратегической сессии «Сбережение народа». Напомним, она стартовала 24 июля. В пленарном заседании приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Глава региона Дмитрий Азаров, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников, главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» Андрей Орлов, а также руководители медучреждений региона и внештатные специалисты, ученые и практикующие врачи.
На пленарном заседании были обозначены основные цели и задачи, стоящие перед медициной на ближайшие годы. Сегодня работа продолжится. По плану пройдет пленарное совещание, на котором с докладами выступят: вице-президент Национальной медицинской палаты, академик РАН, доктор медицинских наук Александр Чучалин, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Мартынов. О здоровом образе жизни на мероприятии расскажет председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая, о реализации в России программы «Десятилетие детства» доложит председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.
Затем начнется работа по секциям: Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы; Доступная и качественная медицина в Самарской области; IT-медицина – новое направление в медицинской науке и практике; Цифровое здравоохранение. По результатам работы секции сегодня состоится заключительное мероприятие, где подведут итоги и представят предложения для включения в «Стратегию лидерства».
Напомним, всего в Самарской области пройдет 7 тематических стратегических сессий, на которых представители власти, федеральные и региональные эксперты, общественники обсуждают пути развития Самарской области до 2030 года. Инициатором привлечения к работе над стратегией широкого круга общественности стал Глава региона Дмитрий Азаров, который неоднократно заявлял, что без учета мнения граждан невозможно разработать качественный рабочий план действий. В работе над стратегией может принять участие и каждый житель Самарской области – для этого создана онлайн-площадка для сбора предложений http://63lider.ru/. Организатор стратегических сессий — Совет при Губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 июля 2018 13:08
Он состоится в Струковском парке. Социум
5
25 июля 2018 12:49
Днем в середине недели воздух прогреется до 30 градусов по Цельсию. Социум
45
25 июля 2018 12:11
Территория сильно пострадала от наводнения. Социум
94
Здравоохранение
24 июля 2018 19:29
Здравоохранение
359
24 июля 2018 16:59
Целый ряд мероприятий включён в региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Здравоохранение
259
24 июля 2018 16:25
Важно укрепить материально-техническую базу областной кардиологической службы. Здравоохранение
217
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
143
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
478
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
339
Туризм
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
188
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
267
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
256
Образование
24 июля 2018 00:51ТОП-3 Социальные сети для обучения английскому
Современное общество перестает общаться в реале и переходит в виртуальный мир. Образование
75
23 июля 2018 13:12
Они расскажут о последних открытиях в области физики и химии горения. Образование
306
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
281
Культура
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
130
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
240
23 июля 2018 12:33
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
314
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
898
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1148
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1159
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
765
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
583
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
627
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
795
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2383
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2819
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1259
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1192
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2915
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1976
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3139
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
447
Мероприятия