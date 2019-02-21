В преддверии Дня защитника Отечества в Самаре пройдёт «Урок мужества»

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22 февраля, в пятницу, в 12.30 в актовом зале МБОУ №176 сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин расскажет школьникам о войне, товариществе и любви к родине, а команда «Молодежки ОНФ» подарит открытки.Акция «Уроки мужества» проходит по всей стране в преддверии Дня Победы, в День знаний, День народного единства, а теперь и в честь Дня защитника Отечества. В ходе уроков ребята узнают об историях героев нашего времени: не вымышленных персонажей из фильмов или комиксов, а тех, кто находится рядом с нами. На уроках прозвучат стихи и песни о войне, мужестве, героизме защитников Отечества.