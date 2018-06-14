В преддверии Дня молодежи Управление Росреестра по Самарской области традиционно проводит прямую линию

21 июня с 11.00 до 12.00 пройдет прямая линия для молодежи по вопросам регистрации прав, кадастрового учета, получения услуг Росреестра в электронном виде и по экстерриториальной подаче документов на регистрацию недвижимости.На вопросы жителей Самарской области ответит заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин. Звоните 21 июня с 11 до 12 часов по телефону (846) 33-22-555.