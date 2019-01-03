В первые дни новогодних праздников в Самарской области проведено 288 массовых мероприятий

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Всего в первые дни новогодних праздников в области проведено 288 массовых мероприятий, в которых приняли участие почти 60 тыс.человек.Самые массовые празднества прошли 31.12 в Самаре:на площади Куйбышева(ее посетили ~7 тыс.человек)у стадиона "Самара Арена" (~5 тыс.человек), сообщает Департамент информполитики региона.Особое внимание - досугу школьников и дошкольников. Для них в новогодние праздники организовано 2500 мероприятий, в которых примут участие 250 тысяч детей.