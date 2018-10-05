В новый детский сад №4 в «Волгаре» в Самаре набирают детей
5 октября 2018 11:29
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Со 2 октября у жителей микрорайона «Волгарь» появилась возможность поставить ребенка на очередь в новый детский сад № 4..
— Дошкольное учреждение находится в 9-м квартале. Его ещё не открыли, но уже начали принимать заявки от родителей на предоставление места через МФЦ, — сообщил представитель группы компаний «Амонд».
Сад на 230 мест, 40 из которых ясельные, планируют сдать в октябре этого года.
В нем будет 12 групп, в одной из которых будут заниматься маломобильные дети, для них есть грузоподъемник и пассажирский лифт для колясок. Кроме того, в садике организовали музыкальный и спортивные залы, кабинеты логопеда, психолога, преподавателей физкультуры и музыки. Также в нем оборудовали склад, пищеблок, медкабинет и прачечную. Во дворе рабочие должны будут построить две спортплощадки с антитравматическим покрытием, навесами, скамейками и аттракционами для детей, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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