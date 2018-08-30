В микрорайоне Южный город в Самаре появились необычные арт-объекты

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На прогулочной зоне Арбат установили надувные фигуры жирафа и дельфина.



Шестиметровый жираф и пятиметровый дельфин заняли свои места во второй очереди микрорайона. Надувные скульптуры для микрорайона были изготовлены специально по заказу компании «Древо» к 5-ой годовщине закладки памятного камня, с которого и началось строительство Южного города (памятный камень в основании микрорайона был заложен в 2013 года).



Выбор представителей фауны не случаен. Именно с этими животными у жителей Южного города и сотрудников компании «Древо» ассоциируется новый микрорайон. Отвечая на вопрос «С каким животным у Вас ассоциируется микрорайон?» большинство сотрудников компании ответило - жираф, а дельфина выбрала большая часть жителей Южного города.

Фигуры с постоянным поддувом изготовлены из ткани с полиуретановым покрытием по оригинальным эскизам, максимально приближенным к естественному внешнему виду животных.

Звери поселились в Южном городе до конца сентября.





