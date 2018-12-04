В мэрии Самары прокомментировали выдачу ООО «Стройресурс» разрешения на подготовку документации по планировке территории

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Комментарий заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самарапо теме выдачи ООО «Стройресурс» разрешения на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Стара-Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара"ООО «Стройресурс» обратилось в установленном порядке (в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса, Постановлением Администрации городского округа Самара от 02.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара») за разрешением на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Московское шоссе, Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская.В границы указанного элемента планировочной структуры помимо парка 60-летия Советской власти входят территории областной больницы им. Середавина, микрорайона № 14А, комплекса капитальных гаражей, территория, занятая линейными объектами (ЛЭП).В соответствии с действующим законодательством основанием для отказа в выдаче такого разрешения может являться лишь запрос такого разрешения на территорию, не являющуюся элементом планировочной структуры.Таким образом, в связи с отсутствием законных оснований для отказа в выдаче разрешения Департаментом градостроительства городского округа Самара было подписано распоряжение «О разрешении ООО «Стройресурс» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Стара-Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара» сроком на 12 месяцев.В течение указанного срока ООО «Стройресурс» в соответствии с Генпланом города и Правилами землепользования и застройки должно подготовить документацию по планировке территории, пройти юридическую экспертизу и по результатам проверки направить документацию на публичные слушания в Администрацию Кировского района.После прохождения публичных слушаний с учетом мнений, поступивших в ходе обсуждения проекта, Главой городского округа Самара будет приниматься решение об утверждении либо отклонении документации и возвращении ее на доработку.Таким образом, выданное Департаментом градостроительства разрешение не является актом, предоставляющим кому-либо какие-либо земельные участки, не является разрешением на строительство каких-либо объектов, а носит технический характер.По результатам разработки проекта представленная ООО «Стройресурс» концепция развития территории будет проходить общественное обсуждение. На этом этапе жители, имеющие активную позицию и не согласные с предлагаемыми решениями, будут иметь возможность повлиять на ситуацию".